Ce sont les premières critiques spectaculaires de la saison 2 de The Boys

Septembre approche à grands pas. Et oui, pour beaucoup cela signifie un retour à la routine, mais c’est aussi en termes de séries, et il y en a une qui est la grande attendue de cette nouvelle série de séries et dont on a déjà hâte de voir: la deuxième saison de “The Boys”, qui sera présenté en première Vidéo Amazon Prime le 4 septembre et dont il y a déjà des premières critiques, notamment de la part de la presse américaine, qui sont les chanceux qui ont pu jeter un œil à ce nouvel opus.

Une deuxième saison dans laquelle il y aura quelques nouvelles comme l’irruption de Stormfront, le personnage joué par Aya Cash, qui tente de rendre les choses difficiles pour le groupe de rebelles dirigé par Butcher, et qui semble aussi n’ayez pas peur de Patriot. Donc, ci-dessous, nous avons fait une sélection de certaines des critiques que cette deuxième saison de “The Boys” a prises et qui mettent toutes en évidence quelque chose de commun: les personnages et ça a l’air spectaculaire 95% frais sur les tomates pourries.

Liam Nolan – CBR

«Absolument tous les personnages se retrouvent, à un moment donné, face à une révélation majeure. Ce sont des personnages vivants et ronds ils doivent faire face à leur propre passé “

David Griffin – IGN

“La deuxième saison de” The Boys “est plus irrévérencieuse, gratuite et stylisée que la première, et avec une action beaucoup plus démesurée. Cette saison se concentre, et à juste titre, sur la façon dont les superpouvoirs affectent la personne ».

Dan Jolin – Empire

“Starr (Patriot) est toujours la grande star de la série, la comédie noire habilitante qui est présentée de manière cohérente dans l’émission. Avec une grande puissance, la disparition de toute responsabilité ou morale vient aussi “.

Matthew Aguilar – Bande dessinée

“Kipke (l’auteur de la série) a dit un jour que la deuxième saison de” The Boys “ne voulait pas être plus grande, mais plus profonde, et en ce sens, c’est un succès absolu. L’action est très bonne, mais ce sont les personnages qui vous feront sentir “

