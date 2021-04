Ce sont les plus grandes communautés de développement et celles qui se sont le plus développées ces derniers mois

Il y a de plus en plus de développeurs. Ceci est au moins montré par une nouvelle étude State of the Developer Nation, qui confirme quels sont les langages de programmation les plus suivis et lesquels ont gagné et perdu ces derniers mois.

Mais, en outre, l’étude confirme que le travail à distance est de plus en plus une norme pour ces types de professionnels.

Plus de la moitié connaissent JavaScript

Le rapport semestriel sur l’état de la nation des développeurs de SlashData est basé sur une enquête menée auprès de plus de 19 000 développeurs, combinée à l’estimation par les chercheurs du nombre mondial de développeurs de logiciels actifs. Ce nombre, estiment-ils, est passé de 21,3 millions en octobre 2020 à 24,3 millions aujourd’hui, un augmentation d’environ 14 pour cent.

Selon l’enquête, il y a 13,8 millions de développeurs JavaScript (y compris TypeScript et CoffeeScript), contre 12,4 millions en octobre dernier. Cela fait de lui le langage avec plus de programmeurs, bien devant Python qui, avec 10,1 millions, accroche la médaille d’argent. Ils sont suivis par Java avec 9,4 millions; et C / C ++, avec 7,3 millions.

C’est-à-dire plus de 50% des développeurs actifs utilisent JavaScript. Selon cette enquête, ce langage trouve également sa place dans des domaines moins classiques, comme la science des données ou le développement intégré, où «environ un quart des développeurs utilisent JavaScript dans leurs projets».

C’est peut-être pourquoi il n’est pas surprenant que de nombreux développeurs experts recommandent d’apprendre JavaScript comme premier langage.

Python, à la hausse

Python continue de gagner en popularité et son taux de croissance est de 20%, « le plus élevé de toutes les grandes communautés Langages de programmation « , selon le rapport. Bien que Rust se développe plus vite, il convient de noter qu’il est en train de passer d’une base d’utilisateurs plus petite. En tout cas, il est passé de 800 000 développeurs à 1,3 million de développeurs actifs.

Pendant ce temps, PHP reste à la sixième place avec ses 6,3 millions de professionnels, derrière C # avec 6,5 millions. Ces deux langues sont simultanément leurs positions. Le dernier changement a été motivé par le fait que PHP a vu sa base de développeurs augmenter de 200 000 nouveaux professionnels, tandis que le nombre de développeurs C # actifs a augmenté de 500 000.

À distance

En outre, le rapport analyse également les impact de la pandémie sur le travail à distance chez les développeurs. Un sur quatre assure que « j’ai toujours été à distance », mais 30 pour cent admettent qu’ils « sont devenus complètement distants » à cause du COVID-19. De plus, 11 pour cent s’attendent à ce que ce changement soit permanent.

Plus les développeurs de l’entreprise travaillent pour une grande entreprise, plus ils sont susceptibles de travailler à distance: 50% des développeurs travaillant pour des entreprises de plus de 5000 employés sont entièrement distants, contre seulement 25% de ceux qui travaillent pour de petites entreprises.

De plus, la tendance à le travail à distance est plus évident en Europe occidentale et moins en Asie de l’Est.