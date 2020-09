Ce sont les pires jours astrologiques pour le reste de 2020

Voici les pires jours astrologiques pour le reste de 2020. Image: Getty Images, E!

Pouvons-nous prendre une pause, s’il vous plaît!?

2020 a été assez le, euh, l’année dirons-nous… Revenez au 31 décembre 2019. Vous avez probablement fait des plans, réservé des vacances et espéré atteindre vos objectifs. Mais ensuite, nous avons été frappés par la menace possible de la troisième guerre mondiale, des incendies de forêt dévastateurs en Australie, puis la pandémie de coronavirus s’est produite. Ce n’est même pas la moitié non plus.

Eh bien, nous venons apporter encore plus de mauvaises nouvelles (désolé…). Comme si trois rétrogrades de mercure ne suffisaient pas cette année, astrologiquement parlant, il y a encore plus de destruction et de chaos à venir pour les trois derniers mois de l’année. Oh, 2020. Le cadeau qui continue de donner.

La bonne nouvelle est que nous savons exactement quand ces jours infernaux se produiront, ce qui signifie que nous pouvons surmonter les mauvaises vibrations comme bon nous semble. Alors, que vous envisagiez de louer un bunker nucléaire souterrain, ou que vous vous enfonciez simplement dans votre couette, voici les dates clés de votre agenda.

9 octobre et 23 décembre

Mars devient rétrograde le 9 octobre et le 23 décembre. Mars apportera son énergie masculine typique, donc pendant cette période, il y aura plus de conflits, de petits combats et un égoïsme accru. Attendez-vous à une frustration accrue et à un air d’incertitude. Génial.

21 décembre

Jupiter et Saturne sont en conjonction (lorsque deux planètes ou plus s’alignent exactement) pour la première fois depuis mai 2000, connue sous le nom de Grande Conjonction, et ce sera leur plus proche depuis 1623. Cela signifie que les choses sont sur le point d’être secouées, nous peut s’attendre à de grands changements et encore plus de tension à venir.

le 31 décembre

Laissez-le à 2020 pour être super supplémentaire et ne pas nous laisser une pause le dernier jour de l’année. Grâce à la liaison de Vénus avec le nœud sud, nous prendrons de mauvaises décisions et engagements financiers. Vous pouvez même essayer de contacter à nouveau un ex – éloignez-vous du téléphone et de votre sac à main.

H / T: Cosmopolite

.

