Ce sont les pays les plus accros au mobile : ils dépassent les 5 heures de temps d’écran chaque jour

Une nouvelle étude révèle dans quels pays le téléphone mobile est le plus utilisé, révélant que de plus en plus d’heures sont passées sur l’appareil.

Le téléphone mobile est de plus en plus présent dans nos vies, ce qui se reflète parfaitement dans les études qui traitent du nombre moyen d’heures que nous passons chaque jour sur l’appareil. C’est sur quoi porte la nouvelle recherche de data.ai, révélant quels sont les pays avec le plus de toxicomanes mobiles. Dans les trois premiers pays du classement, la moyenne dépasse 5 heures de temps d’écran chaque jour.

Concrètement, l’entreprise a analysé les données recueillies au deuxième trimestre 2022. Contrairement à ce que l’on pensait initialement, le nombre d’heures passées sur le téléphone mobile n’a pas diminué après le confinement de 2020. De plus, dans certains pays, la consommation du smartphone a considérablement augmenté ces derniers mois. Ensuite, nous connaissons plus en détail les données obtenues par cette étude data.ai.

Le Brésil et l’Indonésie, parmi les pays avec le plus de toxicomanes mobiles

En utilisant l’intelligence artificielle, à partir de data.ai, ils ont enquêté sur les pays dans lesquels le mobile était le plus utilisé au cours du deuxième trimestre 2022, c’est-à-dire d’avril à juin. En plus de trouver les données en question, ils ont également précisé combien d’heures passent-ils en moyenne par jour utilisateurs de ces zones.

En regardant le graphique publié par la société, on découvre que L’Indonésie, Singapour et le Brésil sont les pays où le smartphone est le plus utilisé chaque jour. En moyenne, les habitants de ces trois pays plus de 5 heures passent à l’aide des applications de l’appareil. Par exemple, en Indonésie, la moyenne est de 5,7 24 heures sur 24, soit plus de 20 % de la journée complète.

Comme nous pouvons le voir dans le graphique précédent, la croissance de l’utilisation du mobile n’a pas augmenté au même rythme dans ces trois pays. L’augmentation des heures dédiées au terminal a été particulièrement sensible en Singapourqui en seulement deux ans s’est écoulé de 4,1 à 5,7 heures par jour. De l’autre côté, l’exemple de Le Brésil, où l’utilisation du mobile a chuté de 5 % depuis 2020.

L’augmentation de l’utilisation du mobile se reflète également dans le nombre de pays où les utilisateurs passent déjà plus de 4 heures par jour. Il y en a 13 au total : Indonésie, Singapour, Brésil, Mexique, Australie, Inde, Japon, Corée du Sud, Canada, Russie, Turquie, États-Unis et Royaume-Uni. Le cas du pays australien est particulièrement remarquable.où l’utilisation est supérieure de 40 % à ce que les utilisateurs ont fait en 2020.

L’utilisation du téléphone mobile à Singapour et en Australie a augmenté de 40 % au cours des deux dernières années.

Étant donné que les gens consacrent chaque jour de nombreuses heures au mobile, il convient de se demander ce qu’ils sont également les applications qui suscitent le plus d’intérêt. L’étude data.ai révèle également que, à l’échelle mondiale, Instagram est l’application la plus téléchargée à partir du T2 2022, devant Facebook, TikTok, WhatsApp et Snapchat. Comme prévu, la liste varie selon le pays dans lequel on regarde. Par exemple, en France, l’application la plus téléchargée est Doctolib, tandis qu’à Singapour, c’est MySejahtera et au Royaume-Uni, c’est BeReal.

Si vous êtes inquiet de l’usage excessif que vous faites de votre téléphone portable, sachez qu’il existe des applications qui peuvent vous aider à le contrôler. Vous les trouverez dans les meilleures applications pour contrôler le temps d’utilisation de votre mobilevous pouvez les télécharger gratuitement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂