Ce sont les nouvelles productions sportives sur Netflix Amérique latine

Netflix a annoncé des projets liés au sport en Amérique latine, mais principalement en Colombie, au Mexique et au Pérou. Voyez ce qu’ils sont!

©NetflixCe sont les nouvelles productions sportives sur Netflix Amérique latine.

le service de streaming Netflix ne traverse pas son meilleur moment, après la déclaration qui a confirmé une baisse de 200 000 abonnés qui pourrait augmenter à court terme. C’est pourquoi ils essaieront de capter l’attention de ces utilisateurs perdus avec du contenu nouveau et intéressant, comme ceux récemment annoncés pour la région de Amérique latine.

La plateforme a communiqué les projets qui arriveront dans le reste de l’année et en 2023, provenant de Argentine, Mexique, Colombie, Chili, Pérou et Uruguay; dont se démarquent Royaume 2, Togo, Patience Ardente, Belascoarán Oui La première femme, entre autres. De la même manière, vous trouverez également des productions sportives avec des documentaires et des docu-séries que nous vous présenterons ci-dessous.

+Nouvelles productions sportives sur Netflix LATAM

– Avec vous Capitaine

Synopsis: Biosérie sur la difficile bataille juridique entre le footballeur péruvien Paolo Guerrero et l’Association mondiale antidopage dans l’affaire confuse qui a mis en échec la participation de Paolo à la Coupe du monde en Russie en 2018. La décision de justice modifierait les protocoles antidopage dans le monde entier.

Date de sortie: Bientôt disponible

– Buts contre

Synopsis: Goals Against est une mini-série de 6 épisodes sur l’ascension et la chute du football colombien entre 1987 et 1994 et comment la sélection des idoles les plus emblématiques a dû faire face à des situations et des décisions difficiles. Mais c’est surtout l’histoire du rêve d’un pays et d’une équipe qui, match après match, se sont brisés, dans un cauchemar qui conduirait certains à la mort.

Date de sortie: Bientôt disponible

– L’Amérique contre. Amérique

Synopsis: Une docu-série en 6 épisodes qui suivra les joueurs, le personnel d’entraîneurs et les fans de Club América alors qu’ils traitent d’innombrables problèmes tels que leurs relations familiales, les renouvellements de contrat, la pression de la presse et toutes les responsabilités qui appartiennent à ce club sportif.

Date de sortie: Bientôt disponible

