Ce sont les nouvelles couleurs Samsung pour les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4

Partager

Samsung semble maintenir la stratégie des Galaxy Z Flip et Z Fold, tout en recherchant un impact visuel avec de nouvelles couleurs qui miseront une fois de plus sur l’élégance pour le Fold et l’éclat pour le Flip.

Déjà l’année dernière, le nombre de Samsung Ils ont confirmé que les pliables intéressent l’industrie, et en fait, ce type de mobiles articulés explique une grande partie du succès d’un Samsung qui a travaillé plus que quiconque pour démocratiser son Galaxy Z offrir plus et atteindre plus de gens, qu’ils apportent ou non des nouvelles intéressantes.

Sans surprise, le géant de Suwon préparer la quatrième génération de ses smartphones pliables, qui devraient être présentés à un moment donné au cours de l’été prochain sous le nom de Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4maintenant si toutes les rumeurs sont vraies cette stratégie d’un format ‘type de livre’ avec panneau surdimensionné et autres ‘type coquille’ qui permet de transporter un mobile haut de gamme plié dans un format plus polyvalent et confortable.

Apparemment, selon des initiés autorisés de Samsung comme Ross Young, un impact visuel sera recherché avec de nouvelles couleurs pour les deux appareils, laissant le Fold4 continuer son aura plus des affaires et élégant mais donnant au Flip4 encore plus de liberté et de jeunesse avec des tons plus colorés.

Z Flip 4 couleurs – Or, Gris, Bleu Clair et Violet Clair

Plier 4 couleurs – Beige, Noir et Gris Gold Z Flip 4 devrait être intéressant. – Ross Young (@DSCCRoss) 4 mai 2022

Dans l’industrie de l’électronique et de la téléphonie mobile, Samsung brille plus que jamais

Ainsi, Samsung opterait pour le noir classique et les nouvelles nuances de beige et de gris pour le Galaxy Z Fold4, en gardant sûrement les finitions mates, dans une configuration très sobre.

Dans le cas du Galaxy Z Flip4, à son lancement il serait présenté en 4 couleurs avec le or, gris, bleu et un violet qui se répète comme protagonistes. C’est curieux de voir ça ici le noir est abandonnéet que il n’y aura pas non plus de réédition du modèle à succès crème qui mélangeait les tons noir et blanc dans un Flip3 vendu au-dessus des attentes. Il convient de rappeler que dans cet appareil toutes les finitions étaient brillantes, à l’exception de la Noir fantôme qui disparaît

Des sources disent que cet or sera la couleur d’en-tête de la quatrième génération du Galaxy Zplaçant le Flip comme le plus mode et présentant probablement plus tard Nouveau Édition sur mesure et/ou teintes exclusives dans les magasins Samsung qui élargissent l’éventail des possibilités.

Nous verrons ce que ces Samsung sortent, eh bien sûr que d’ici au mois d’août nous serons fatigués de recevoir rend et les fuites de ces Galaxy Z Flip4 et Fold4… Vous les attendez déjà ?

5 choses pour lesquelles il vaut la peine d’acheter un mobile pliant

Rubriques connexes: Samsung

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂