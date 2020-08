Ce sont les nouveaux appareils

FANDARE Nouveau Rétro Sacs Portés épaule Messenger Bag Sac Bandoulière 14 Pouces Laptop Briefcase Hommes Femmes Sac de Sport Travail Ecole Cartable Toile Marron

Grande Capacité: Longueur:36CM,Largeur:12CM,Hauteur:28CM. Un grand espace, multi-fonction permet d’ordonner vos objets en bon ordre. Il peut satisfaire les besoins nécessaires de voyage courant, vous pouvez mettre vos vêtements,13/14 pouce ordinateurs, parapluies, lunettes, téléphone, power bank et d'autres nécessités quotidiennes, et maintenir tous les articles propres et bien rangés. Les Matériaux:Nos designers soigneusement sélectionnent la Toile de haute qualité, respirante, résistant à l'abrasion, douce, légère, imperméable, anti-déchirure. Le Matérel intérieur sont aussi lisse et douce, confortable et durable. Pour le matériel, Nous choisissons le métal sur-mesure de haute qualité, revêtement multicouche, uniformité de la couleur. Les caractéristiques: On utilise les sangles avec les mailles et les éponges confortables. Double design à glissière, très pratique et pratique. Le sac peut être utilisé comme sac messager ou comme sac à bandoulière. Applications: Ce sac exquis, léger et confortable, multi- fonctions, N’ importe quelle saison, on peut utiliser chaque jour, mais aussi pour le voyage, en plein air, randonnée, shopping, de placement, aller à l'école, l’alpinisme, le camping, le vélo. Il peut également être utilisé comme un cadeau pour les amis et la famille. Service Après-vente: FANDARE se consacre à offrir des services aux clientèles de tout son coeur, notre objectif est de faire les meilleurs produits et services pour gagner la plus grande satisfaction de la clientèle. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter et vous reviendrons le plus vite que possible. Nous promettons: s'il y a des problèmes de qualité pendant 90 jours, nous retournerons selon votre besoins. Le garantie est 12 mois.