Ce sont les mots de passe les plus piratés au monde, si vous en avez un, changez-le immédiatement

N’hésitez pas une seconde, si vous utilisez l’un des mots de passe mentionnés dans cet article, vous devez les changer pour des mots plus sécurisés.

Utilisation mots de passe différents dans chacun de vos comptes est l’un des principaux conseils de sécurité pour protégez votre présence sur le web. De plus, il est recommandé que ces mots de passe soient composés de chiffres, de lettres et d’autres symboles afin qu’ils aient un haut niveau de sécurité.

Chaque année, des rapports révèlent les mots de passe les plus piratés au monde, ceux si faciles que tout le monde peut deviner. Comme vous pouvez l’imaginer, la meilleure chose à faire est que vous n’utilisez aucun de ces codes, car cela signifierait que les pirates pourraient accéder à vos comptes et, par conséquent, à vos données privées sans trop de difficultés.

Cette fois, nous parlerons de l’étude de NordPass, un gestionnaire de mots de passe appartenant à NordVPN, qui révèle les 200 mots de passe les plus piratés du moment. En plus de dire ce qu’ils sont, le rapport précise combien de fois ils ont été spécifiquement piratés en 2020. Découvrons quels sont ces mots de passe dangereux.

Les mots de passe les plus piratés au monde

Nous savons que penser à un nouveau mot de passe pour ce service numérique dans lequel vous allez vous inscrire peut être fastidieux. Imaginez aussi que plus tard, ce sera impossible ce mot de passe si farfelu que vous allez établir.

Pour cette raison, de nombreux utilisateurs choisissent la manière la plus simple et ils configurent les mots de passe avec les combinaisons les plus simples dont ils se souviendront plus tard sans aucun problème. C’est ainsi que nous arrivons aux mots de passe les plus piratés au monde, ceux qui ont été piraté au moins 50000 fois durant l’année.

Le rapport préparé par NordPass rassemble les 200 mots de passe les plus piratés, même si nous sommes restés seulement avec les 25 plus populaires. Ceux-ci sont:

123456 – Piraté 23 597 311 fois.

– Piraté 23 597 311 fois. 123456789 – Hacké 7 870 694 fois.

– Hacké 7 870 694 fois. QWERTY – Piraté 3 946 737 fois.

– Piraté 3 946 737 fois. le mot de passe – Piraté 3 759 315 fois.

– Piraté 3 759 315 fois. 12345678 – Piraté 2944615 fois.

– Piraté 2944615 fois. abc123 – Piraté 2 877 689 fois.

– Piraté 2 877 689 fois. mot de passe1 – Piraté 2418984 fois.

– Piraté 2418984 fois. 000000 – Piraté 1 959 780 fois.

– Piraté 1 959 780 fois. je t’aime – Piraté 1645337 fois.

– Piraté 1645337 fois. singe : Hacké 992381 fois.

: Hacké 992381 fois. qwertyuiop : 1 108 463 hacks.

: 1 108 463 hacks. 1234 – Piraté 1296186 fois.

– Piraté 1296186 fois. dragon – 984209 hacks.

– 984209 hacks. 666666 – Hacké 889482 fois.

– Hacké 889482 fois. myspace1 – Piraté 737 761 fois.

– Piraté 737 761 fois. 1q2w3e4r – 658 945 hacks.

– 658 945 hacks. 987654321 – Piraté 599177 fois.

– Piraté 599177 fois. zxcvbnm – 592416 hacks.

– 592416 hacks. fuckyou – 557 507 hacks.

– 557 507 hacks. 112233 – Piraté 543303 fois.

– Piraté 543303 fois. 123123123 – Piraté 505,507 fois.

– Piraté 505,507 fois. 123456a – 980190 hacks.

– 980190 hacks. 654321 – Hacké 953549 fois.

– Hacké 953549 fois. 1q2w3e4r5t – 1199289 hacks.

– 1199289 hacks. 123123 – Piraté 2238694 fois.

– Piraté 2238694 fois. 1234567890 – 2 264 884 hacks.

Voici la liste de 25 des 200 mots de passe les plus piratés au monde. Comme vous pouvez le voir, la plupart d’entre eux sont très basiques, avec combinaisons de nombres de 1 à 9. D’autres préfèrent des paroles, comme « iloveyou », et d’autres sont plus diaboliques comme « 666666 ».

L’important est que vous examiniez bien cette liste et que vous accédiez à vos mots de passe vérifiez si vous utilisez l’un des. Pour ce faire, si vous avez un compte Google, vous pouvez voir les mots de passe stockés dans votre nom d’utilisateur.

Une fois que vous confirmez que vous avez également utilisé certains des mots de passe les plus piratés au monde, vous devez faire changez-les immédiatement. Pour rendre ce nouveau modèle plus sûr, vous pouvez utiliser un certain nombre d’astuces, telles que n’utilisez pas de données personnelles. La chose la plus normale est que vos nouveaux mots de passe sont difficiles à retenir, car ils utiliseront des combinaisons élaborées de chiffres et de lettres. Rien ne se passe, car vous pouvez utiliser l’aide des gestionnaires de mots de passe pour que ils les mémorisent pour vous.

