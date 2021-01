Ce sont les mobiles les plus puissants du moment selon AnTuTu

La meilleure chose que vous pouvez acheter au début de 2021: ce sont les mobiles les plus puissants de ce mois-ci.

Un mois de plus, AnTuTu a republié sa liste particulière avec le les mobiles les plus puissants du moment basé sur les résultats obtenus grâce à votre test de performance.

Cette fois, à la surprise de personne, le premier mobile du marché équipé du Snapdragon 888 5G est le modèle qui mène cette liste. Quant au reste des modèles, dans la plupart des cas, ils répètent ceux qui étaient déjà présents dans le top des mobiles les plus puissants en novembre dernier.

Xiaomi Mi 11, le mobile le plus puissant du moment selon AnTuTu

Comme chaque année, la liste a été élaborée sur la base des scores obtenus par les appareils le long de la décembre dernier dans le test de performance AnTuTu Benchmark.

De cette manière, l’entreprise choisit le nouveau Xiaomi Mi 11 comme le modèle le plus puissant de l’année, atteignant 708 425 points.

Ils sont suivis de près par les Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro +, avec respectivement 702 819 et 686 408 points, grâce à la puce Kirin 9000 de 5 nanomètres qui équipent les deux modèles.

Le reste des modèles qui complètent le top sont terminaux basés sur la plate-forme Snapdragon 865, à l’exception du modèle de base de la série Huawei Mate 40 avec son Kirin 9000, qui occupe la neuvième position. Ainsi, on retrouve des modèles tels que Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi K30s, Vivo iQOO 5, iQOO 5 Pro, vivo X50 Pro + et vivo iQOO Neo3, dans cet ordre.

Dans le cas de Haut des mobiles milieu de gamme plus puissants, AnTuTu choisit le Redmi 10X, Huawei Nova7 Pro et Huawei Nova7, avec respectivement les processeurs MediaTek Dimensity 820U et Kirin 985.

Il est à noter que cette liste correspond aux modèles vendus en Chine uniquement. Comme d’habitude, l’entreprise publiera dans quelques jours le liste composée de modèles vendus dans le monde, et pas seulement ceux disponibles en Chine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂