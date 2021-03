Ce sont les mobiles haut de gamme les plus puissants que vous puissiez acheter en ce moment

Nous savons déjà quels sont les mobiles les plus puissants pouvant être achetés en mars 2021.

Nous savons déjà ce que Les mobiles haut de gamme les plus puissants pouvant être achetés en mars 2021. Les habitants d’AntuTu ont publié leur rapport dans lequel appareils plus performants des dernières semaines, sur la base des tests effectués via AnTuTu Benchmark.

Sans surprise, les mobiles chinois ont de nouveau été les modèles qui ont repris le podium, à l’exception de l’un des terminaux présents dans les trois premières positions, qui vient de Corée.

La Chine s’empare du classement mobile le plus puissant de 2021

Avant de jeter un œil à la liste, il convient de mentionner que nous parlons de la Classement AnTuTu dans le monde, consistant en des appareils qui peuvent être achetés dans le monde entier, et pas seulement ceux vendus en Chine.

Dans tous les cas, les modèles d’origine chinoise reviennent prendre le Haut, et dans la première position nous trouvons le J’habite IQOO 7, l’un des terminaux les plus pointus de la firme grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 888.

La deuxième position est occupée par un nouveau venu comme le Xiaomi Mi 11. Une fois de plus, nous le rencontrons à nouveau Processeur Qualcomm Snapdragon 888 accompagné de 8 ou 12 Go de RAM, une combinaison qui lui permet d’obtenir environ 709000 points dans AnTuTu.

Juste en dessous du Mi 11 se trouve le Samsung Galaxy S21 Ultra dans sa configuration avec Processeur Snapdragon. Le dernier terminal phare de Samsung a obtenu un note moyenne de 680130 points.

Déjà hors de Top 3 de mobiles plus puissants, le Huawei Mate40 Pro, dernier opus de la série Mate de Huawei, entre en scène, dont le processeur Kirin 9000 a pu obtenir un score moyen de plus de 650000 points. Ils sont suivis de près par le Samsung Galaxy S21 + 5G avec processeur Exynos 2100 et le Galaxy S21 Ultra avec le même processeur.

L’ASUS ROG Phone 3 est le modèle qui occupe la septième position, suivi de l’OPPO Find X2 Pro et de la version base du Samsung Galaxy S21 avec processeur Exynos. Enfin, le OnePlus 8 Pro, avec un an de vie, ferme la liste grâce à un score moyen de plus de 596 000 points.

