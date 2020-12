Ce sont les mobiles 2020 qui rechargent votre batterie le plus rapidement

Xiaomi a le mobile de chargement le plus rapide de tous les 2020: c’est la liste des modèles qui incluent le chargement le plus rapide.

D’une part, il existe des marques qui, comme Apple, n’incluent même pas de chargeur avec leurs téléphones. Et de l’autre, ceux qui non seulement l’incluent, mais fournissent également à leurs terminaux systèmes de charge rapide impressionnants, qui changent complètement l’expérience lors du chargement de nos appareils.

2020 a été une année particulièrement bonne dans le domaine des technologies de charge rapide, avec des systèmes qui atteignent voire dépassent 100W de puissance, et qui ont déjà commencé à être appliqués dans les appareils disponibles sur le marché.

Pour mettre ces données en perspective, de AndroidAutorité ont dressé une liste composée de les mobiles qui rechargent leurs batteries plus rapidement de tous ceux publiés tout au long de cette année. Une liste qui, d’ailleurs, à ce jour a encore un gagnant clair.

Xiaomi Mi 10 Ultra, le mobile avec la charge la plus rapide de 2020

Juste besoin 21 minutes Pour charger votre batterie de 0 à 100, le Xiaomi Mi 10 Ultra est officiellement le mobile de recharge le plus rapide de tout le marché de la téléphonie.

Pour y parvenir, il s’appuie sur Technologie de charge rapide 120 W développée par Xiaomi, qui prend également en charge un système de chargement sans fil 50W, l’un des plus rapides que nous ayons vus à ce jour.

En deuxième position est le realme X50 Pro, dont la batterie de 4200 mAh peut être chargée en seulement 33 minutes grâce au système SuperDart 65W. Ce système est le même qui intègre l’OPPO Find X2 Pro, situé en troisième position de ce classement pour pouvoir rechargez vos batteries en totalité en 43 minutes.

Xiaomi est à nouveau présent dans le Top 5, en plaçant votre Mi 10 Pro en quatrième position avec 45 minutes de charge. Il est suivi du Huawei Mate 40 Pro et de sa charge rapide de 66W.

realme se faufile dans la liste, cette fois avec son realme X3 SuperZoom, dont le système de charge rapide de 33 W correspond presque à celui du OnePlus Nord car les deux modèles sont capables de se recharger en 56 et 57 minutes respectivement. En seulement trois minutes de plus, atteignant une bonne heure, nous aurions rechargé le OnePlus 8 Pro, séparé de trois minutes de son frère cadet, le OnePlus 8.

Le troisième – et dernier – modèle Xiaomi qui fait son chemin sur cette liste est le POCO X3 NFC, à égalité avec le OnePlus 8 et capable de surpasser un téléphone plusieurs centaines d’euros plus cher, le Samsung Galaxy S20 Ultra, ainsi que son Grand frère le POCO F2 Pro.

La clôture de la liste sont deux modèles de Samsung et un de Huawei: le Galaxy Note20, le Galaxy S20 et le Huawei P40 Pro, étant les plus lent en chargeant vos batteries en 70, 71 et 74 minutes respectivement.

Bien que les données soient sans aucun doute intéressantes, il nous manque des modèles comme le OnePlus 8T avec son système de charge rapide de 65 W – qui serait probablement proche des premières positions – ainsi que l’OPPO Find X2 Pro et le realme X50 Pro.

Dans tous les cas, il est clair que la charge rapide n’est plus l’un des sujets en suspens des principaux fabricants, et est devenu l’un des grands points forts de certains des terminaux disponibles sur le marché. Et pas seulement dans la gamme haut de gamme, des modèles comme le POCO X3 NFC ou le OnePlus Nord occupent des positions très dignes de ce classement.

