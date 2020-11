Ce sont les meilleurs moments pour publier une vidéo sur TikTok

La formule de la viralité sur TIC Tac – comme sur d’autres plateformes de partage social – il n’a encore été découvert par personne: créer du contenu à partir de zéro et sur commande capable d’attirer des millions de vues est toujours impossible, mais il existe encore des stratégies pour s’assurer que ce qui est publié est vu par autant de personnes que possible. Le téléchargement de photos et de vidéos en ligne au bon moment fait partie de ces stratégies, et même sur TikTok, il existe de meilleures fenêtres horaires que d’autres.

En réalité, la plupart des utilisateurs ne doivent pas porter une attention particulière à la taille de l’audience qu’ils touchent avec leurs vidéos, au contraire: l’obsession du nombre de vues et de likes totalisé par ce qui est publié sur les réseaux sociaux conduit dangereusement à un sentiment constant d’insatisfaction. Pour ceux qui poursuivent une carrière d’influenceur, cependant, des mesures similaires restent importantes, et les conseils publiés par Influencer Marketing Hub, qui a réalisé un rechercher plus de 100 000 vidéos sur TikTok pour calculer Quand est le meilleur moment pour publier votre contenu en ligne.

Pour le Lundi il est midi et 16 heures, avec une nouvelle fenêtre à 4 heures du matin qui couperait les spectateurs italiens. le Mardi les meilleurs moments semblent être 8 et 10 heures du matin, mais surtout 3 heures de l’après-midi. Mercredi les moments de pointe ont été identifiés à 13h, 14h et 5h le lendemain matin. Pour le Jeudi 15 h, 18 h avec un accent particulier et 1 h sont mis en évidence. Aux portes du week-end, le Vendredi, 11h semble particulièrement fructueuse, suivie par les heures du soir de 19h et 21h samedi les clips publiés à 17h puis à 1h et 2h du matin obtiennent plus de visibilité. dimanche enfin les meilleures fenêtres sont celles de 13, 14 et 22.

Comme il ressort de la distribution des horaires, les analyses de l’Influencer Marketing Hub ont été réalisées sur contenu de partout dans le monde et ils peuvent être utiles pour donner une chance supplémentaire de visibilité à des contenus calibrés sur un public international, tels que la synchronisation labiale, la chorégraphie et les vidéos en anglais. À l’inverse, pour les vidéos destinées à frapper les utilisateurs présents sur le territoire italien, les données doivent être prises à la pince: dans de nombreux moments signalés comme chauds, le public local peut ne pas être particulièrement réceptif ou même dormir profondément pendant des heures.