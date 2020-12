Ce sont les meilleurs jeux indépendants de 2020 selon Google

Les jeux indépendants font fureur, et ces cinq en sont un bon exemple.

Ces derniers temps, nous voyons le résurgence des jeux indépendants, atteignant de plus en plus d’amateurs de jeux vidéo et se permettant d’être réservés uniquement aux connaisseurs. Et franchement, cela nous semble une excellente nouvelle.

Les Indes sont généralement des jeux à apprécier, avec sections spécifiques très réussies (son, design, dialogues …) qui élèvent l’expérience utilisateur à un autre niveau. Si en lisant jusqu’ici nous vous avons convaincu, il vaut mieux que vous sachiez de première main ce qu’ils ont été le meilleur dans ce domaine selon Google lui-même.

Top 5 des meilleurs jeux indépendants de 2020

Les cookies doivent mourir par des jumeaux rebelles

Maze Machina, par Arnold Rauers

Sky: les enfants de la lumière par thatgamecompany inc

Inbento par Afterburn

GREY par DevolverDigital

Doit mourir les cookies

Le premier sur la liste de Google est Cookies Must Die, un jeu visuellement très réussi dans lequel vous devrez parcourir un monde de plateformes. détruire tout ce que vous trouvez sur votre chemin. Le but est d’arrêter un groupe de cookies mutants diaboliques avant qu’ils ne réduisent la ville en décombres.

Ce jeu de tir basé sur une plateforme peut être téléchargé gratuitement et au fur et à mesure vous débloquez des armes, des personnages et des succès pour rivaliser avec vos amis.

Labyrinthe machina

Avec Maze Machina, vous aurez le défi de échapper à la mécanique dans laquelle vous avez été enfermé à travers des puzzles qui se compliquent niveau par niveau. Avec un système au tour par tour, vous devez déplacer les mécaniques pour effectuer des attaques tactiques et ainsi vaincre l’adversaire.

Sa grâce est que les jeux sont intenses mais courts, vous n’aurez donc pas à vous accrocher trop longtemps à votre téléphone. C’est gratuit et comprend cinq modes de jeu différents pour amener le plaisir à un autre niveau.

Sky: les enfants de la lumière

Sky est un monde animé à découvrir. Le jeu propose un exploration intense à travers 7 royaumes dans lequel vous devez résoudre un grand mystère. Vous pouvez entièrement personnaliser votre personnage et profiter d’un expérience musicale vraiment immersif.

C’est l’un des jeux les plus téléchargés et avec les meilleures critiques, dans lequel des aspects tels que les graphismes ou son excellente jouabilité ressortent. Son téléchargement est gratuit, vous prenez donc le temps de l’essayer.

inbento

inbento est un jeu particulier dans lequel on nous demande de préparer des recettes maison et de profiter d’une tendre histoire culinaire en même temps. À l’intérieur, il y a plus de 120 puzzles avec des chats comme protagonistes que vous devez résoudre pour devenir un maître culinaire.

De esthétique simple inspirée du Japon, inbento est au prix de 3,09 euros et 1% des bénéfices issus de la vente de ce jeu seront reversés à la fondation Animal Rescue Polska. Vous aimez et faites une bonne action sociale, 2 pour 1.

GRIS

À ce stade, ne pas connaître GREY est presque un la criminalité. Le jeu de défis populaire sous les couleurs est tout simplement magnifique à la fois pour son des graphismes tels que l’histoire cachée et les énigmes auquel nous devons faire face.

GREY est une expérience sereine et évocatrice, libre de danger, de frustration et de mort. Les joueurs exploreront un monde méticuleusement conçu, animé par des graphismes délicats, une animation détaillée et une bande-son originale et élégante. Il coûte 5,49 euros et peut être joué quelle que soit votre langue, car il n’a pas de texte.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂