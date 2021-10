Ce sont les meilleurs films Marvel selon IMDB

Les Univers cinématographique Marvel de plus en plus de films et de séries s’ajoutent à sa liste. Et, bien que chaque suiveur ait son favori, la vérité est que les critiques peuvent parfois devenir très strictes lorsqu’il s’agit de marquer. Par conséquent, nous présentons ici le les quatre meilleurs films classés IMDb, la base de données de films la plus pertinente au monde. Passez en revue la liste et votez pour votre favori à la fin !

+ Les 4 meilleurs films Marvel

4. Les Vengeurs

Hombre de Hierro (2008), Thor : Ragnarok (2017) et Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021) étaient très près d’obtenir ce poste, mais leur cote était 7.9. Au lieu de cela, la place occupe Les Vengeurs (2012), le premier film mettant en vedette l’équipe de super-héros. Dirigée par Joss Whedon, ce film mettait en vedette Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson et Jeremy Renner, qui -en plus d’être acclamé par le public- a obtenu un 8.0 par IMDb.

3. Gardiens de la Galaxie

Au 2014 de la main de James Gunn, la première fois que gardiens de la Galaxie avec les performances de Chris Pratt, Zoe Saldaña et Dave Bautista, et les voix de Vin Diesel et Bradley Cooper, entre autres. IMDb a également obtenu un 8.0 à ce film si apprécié des fans de Marvel. Hormis les longs métrages, la série obtient le même score WandaVision, sorti cette année sur Disney +.

2. Avengers : guerre à l’infini

Les VengeursPlus qu’établis en équipe, ils proposent de tout sacrifier pour vaincre Thanos et sauver l’univers. Cela se passe dans Avengers : guerre à l’infini (2017) que, sous la direction de Anthony et Joe Russo, est devenu un favori du public, ainsi que des critiques et du box-office. Sur IMDb, il a été noté avec 8.4.

1. Avengers : Fin de partie

La première position pourrait également être occupée par Spider-Man: dans le Spider-Verse (2018), qui a le même score et est disponible sur Amazon Prime Video. Cependant, au sein du MCU, le film avec le score le plus élevé 8.4 par IMDb est Avengers : Fin de partie (2018), également des frères Russo. Dans l’intrigue, cela signifiait la fin d’une étape emblématique. Pour la société, un vrai succès : il a rapporté 2,798 millions de dollars dans le monde et est le deuxième film le plus rentable de tous les temps, derrière Avatar.

