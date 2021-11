Ce sont les meilleurs films de zombies sur Netflix

Les films de zombies remontent aux années 1930 et ont bien sûr été popularisés par le légendaire George A. Romero à travers des classiques tels que Nuit des morts-vivants. Le genre zombie – ou sous-genre de l’horreur, comme certains le diront – est toujours vivant aujourd’hui.

Suite à la sortie récente de Zack Snyder’s Armée des morts et ses retombées, Netflix continue d’offrir une variété de films acclamés par la critique basés sur les morts-vivants. Des manèges bourrés d’action aux virages plus sombres nous laissant réfléchir à la société, la marque sanglante du cinéma a survécu à toutes ces années grâce à une variété de cinéastes qui ont modifié le genre pour se l’approprier. Voici un aperçu des meilleures offres actuellement sur Netflix, avec notre liste basée sur les notes et la réception.

6 Atlantiques (2019)

Ce drame romantique surnaturel a été sélectionné pour concourir pour la Palme d’or au Festival de Cannes 2019 et a depuis été acclamé par la critique. L’histoire de Atlantiques se concentre sur une jeune femme et son partenaire aux prises avec l’emploi, la classe, la migration, la criminalité, les luttes familiales – et les fantômes. Ou sont-ils des zombies ?

La mystérieuse maladie attrapée par certains des personnages est finalement révélée alors que des hommes autrefois perdus en mer reviennent maintenant prendre possession des habitants de Dakar sur la côte atlantique. Alors que certains peuvent discuter Atlantiques n’est pas un « film de zombies » au sens strict, le réalisateur Mati Diop propose un examen mystérieux des morts inquiets qui lui assure plus que sa place sur cette liste.

5 Paranormand (2012)

Norman Babcock (voix de Kodi Smit-McPhee de Le pouvoir du chien) n’a jamais demandé à voir les fantômes de personnes décédées dans sa vie quotidienne, mais son étrange talent est maintenant la seule chose qui se dresse entre sa ville maudite et une apocalypse zombie totale.

Délicieux et implacablement agréable, ce conte animé est écrit avec précision et réalisé par – et pour – les fans d’horreur. Selon Laika, le studio d’animation derrière le film, Paranormand a été le premier film en stop-motion à utiliser une imprimante couleur 3D pour créer des visages de remplacement pour ses marionnettes. Plus de 31 000 parties du visage ont été imprimées, selon le site Web de Laika. Drôle et passionnant tout au long, Paranormand a reçu des critiques positives dans l’ensemble et a bien performé au box-office, gagnant un total mondial de 107 millions de dollars contre son budget annoncé de 60 millions de dollars.

4 Cargaison (2017)

L’Outback sert de toile de fond inhabituellement obsédante à une épidémie de zombies dans Netflix Cargaison, qui adopte une approche sobre et axée sur les personnages de son apocalypse. Il suit Andy (Martin Freeman, également formidable dans Sherlock et Le Hobbit), qui doit naviguer dans la nouvelle normalité dangereuse de l’intérieur australien infesté de zombies avec sa femme et sa petite fille.

Le film dramatique d’horreur post-apocalyptique de Ben Howling et Yolanda Ramke était basé sur leur court métrage de 2013 du même nom. Il a reçu des critiques positives de la part des critiques et a été salué par tous pour sa profondeur émotionnelle et la performance de Freeman. Certains diront que le projet est un clin d’œil au film de 2009 La route avec Viggo Mortensen.

3 Il vient la nuit (2017)

« Imaginez la fin du monde. Imaginez maintenant quelque chose de pire », lit-on dans la description d’A24 de son joyau de 2017 par Trey Edward. Il vient la nuit se concentre sur un adolescent (Kelvin Harrison, Jr.) alors qu’il est aux prises avec des terreurs croissantes à la suite d’une maladie infectieuse sans nom qui balaie le monde. Ses parents (joués par Joel Edgerton et Carmen Ejogo) se cachent dans une maison isolée au fond des bois. La paranoïa du père alimente « It Comes at Night, et nous regarderons la plupart de ce thriller à travers les mains couvrant nos yeux. Bien qu’il ait d’abord déçu au box-office américain, Il vient la nuit a été universellement apprécié par les critiques et a finalement rapporté 20 millions de dollars contre un budget de 2,5 millions de dollars.

2 #Vivant (2020)

Le récent film de zombies en Corée du Sud tourne autour de la lutte pour la survie d’un streamer de jeux vidéo en direct alors qu’il est obligé de rester seul dans son appartement de Séoul pendant une apocalypse zombie. Alors que le virus macabre s’empare de la ville, le streamer reste enfermé dans son appartement, coupé du monde et avec peu d’options d’évasion mais une volonté acharnée de survivre malgré tout.

#Vivant créé sur Netflix en septembre 2020 et a atteint la première place mondiale sur la plate-forme deux jours plus tard, se classant en tête du classement quotidien Netflix dans 35 pays. Il est finalement devenu le premier film coréen à figurer en tête du classement mondial des films Netflix.

1 Armée des morts (2021)

Zack Snyder a livré l’un des grands films de zombies modernes en 2004 avec son Aube des morts refaire. Son grand retour à l’horreur zombie est convenablement agrandi avec Armée des morts mettant en vedette Dave Bautista, car il transforme Vegas en une ruche de dépravation de morts-vivants. La séquence du générique d’ouverture (spécialité de Snyder) présente cette prise de contrôle comme une série de tableaux au ralenti et met en place une franchise prometteuse.

Les critiques ont loué l’humour du film, qui est devenu l’un des films originaux de Netflix les plus regardés avec environ 75 millions de téléspectateurs. Le film a engendré la préquelle Armée de voleurs, la prochaine série animée Vegas perdu et une suite directe intitulée La planète des morts, qui est en cours de développement.