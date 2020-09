Ce sont les meilleures séries et films à venir sur Amazon Prime Video en septembre 2020

La deuxième saison de The Boys, Fernando ou El Escándalo, quelques-unes des meilleures nouvelles de la plateforme

Vidéo Amazon Prime ouvre un excellent mois de septembre avec un bon nombre de films et de séries. Si tu veux savoir le meilleur du catalogue, nous l’avons compilé dans cet article, afin que vous n’ayez que les points forts. Et la série la plus remarquable est sans aucun doute la deuxième saison de “Les garçons”, la série prolifique basée sur les bandes dessinées de Garth Ennis, de retour pour une deuxième saison qui a commencé de manière spectaculaire avec ses trois premiers chapitres. D’autre part, il a également atteint le complet “Buffy contre les vampires”, qui est déjà disponible dans le catalogue de la plateforme. En outre, il sera également publié “Le scandale”, l’un des films les plus populaires de ces dernières années. Finalement, le documentaire “Fernando” passera en revue la figure du pilote espagnol de Formule 1 le plus titré de tous les temps, Fernando Alonso. Ce sont les meilleurs films et séries qui viennent Vidéo Amazon Prime en septembre 2020

Buffy contre les vampires S1-7 – Maintenant disponible

La jeune Buffy et sa mère déménagent de Los Angeles pour la ville de Sunnydale. Dans le sous-sol de la ville vit le Maître, le vampire le plus ancien et le plus puissant qui existe. Le Maître est piégé dans le point mystique appelé La Bouche de l’Enfer, que le Maître a tenté d’ouvrir lorsque, en raison d’un tremblement de terre, s’est fait prendre, il y a des décennies. A Sunnydale Buffy rencontre également Willow et Alex, qui deviennent ses amis et qui, par inadvertance, devront l’aider dans son combat contre le Maître.

The Boys T2 – Disponible maintenant

“Les garçons” est devenue l’une des séries de référence d’Amazon Prime Video. L’adaptation des bandes dessinées de Garth Ennis a été un vrai succès, nous laissant l’une des séries les plus intéressantes de la scène actuelle. Un spectacle qui montre les super-héros comme des objets marketing déifiés par la société et qu’ils sont capables de faire tout ce qu’ils veulent sans subir aucune conséquence. “The Boys” était l’une des plus grandes attractions du dernier Comic-Con en ligne, et vous pouvez voir sa dernière avancée via ce lien.

Enfin, et après plus d’un an d’attente, la deuxième saison de la série sera diffusée le 4 septembre avec la grande révélation de Butcher qui implique directement Patriot, et avec quelques nouveautés comme Stormfront, le personnage qui sera joué par Aya Cash et d’autres héros de la bande dessinée qui sont également devenus officiels comme Lamplighter. Il en reste moins pour continuer à profiter de l’une des meilleures séries que l’on puisse voir aujourd’hui et dont les premières critiques sont spectaculaires.

Mary, Queen of Scots – 5 septembre

Un film historique mettant en vedette Saoirse Ronan et Margot Robbie,et qui recrée la vie de Maria Estuardo, reine de France à 16 ans et veuve à 18 ans, retourne dans son Écosse natale pour réclamer le trône. Dès votre retour, la rivalité avec sa cousine Elizabeth I, reine d’Angleterre, implique la vie des deux jeunes monarques. Vous pouvez voir la bande-annonce via ce lien

The Scandal (The Bombshell) – 7 septembre

L’un des films les plus remarquables de l’année dernière, et qui a une distribution stellaire dirigée par le puissant trio Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie. Lorsque Gretchen Carlson frappe le fondateur de Fox News, Roger Ailes, avec une poursuite pour harcèlement sexuel, personne ne pouvait prédire ce qui se passerait ensuite. Sa décision incite la correspondante de Fox News, Megyn Kelly, à présenter sa propre histoire, ainsi que de nombreuses autres femmes, incitant à un mouvement qui résonne dans le monde entier.

Bones T1-12 – 15 septembre

Dr Temperance BrennanAnthropologue médico-légale au Jeffersonian Institute qui écrit également des livres, elle a une capacité impressionnante à analyser des indices dans les os des victimes. Par conséquent, le personnel de la justice l’appelle pour aider aux enquêtes lorsque les restes sont mal décomposés, brûlés ou détruits car les méthodes d’identification normalisées sont inutiles. Brennan fréquemment fait équipe avec l’agent spécial Seeley Booth, un ancien tireur d’élite de l’armée qui ne fait pas confiance à la science et aux scientifiques lorsqu’il s’agit de résoudre des crimes, mais qui Il a développé un respect pour Brennan, tant sur le plan professionnel que personnel.

Fernando – 25 septembre

La docuserie se compose de 5 épisodes et se concentre sur la passion de l’Asturien pour la compétition au plus haut niveau et sa détermination absolue à gagner. Documenter l’année dernière, depuis sa participation aux circuits les plus importants tels que le A 500 miles d’Indianapolis, les 24 Heures du Mans pour terminer sa première sortie du Rallye Dakar en janvier, «Fernando» donne accès à tous les fans du pilote. Dans les docuseries Le cercle le plus proche d’Alonso participe également, y compris son manager Luis García Abad, sa sœur Lorena Alonso, sa partenaire Linda Morselli et son ami Carlos Sainz, qui aident à révéler l’homme derrière le champion.

Perdre l’Est – 25 septembre

Une comédie espagnole hilarante, suite de “Perdiendo el norte”. Après son aventure professionnelle improductive à Berlin, Braulio est en Chine depuis un an pour essayer de devenir chercheur à l’Université de Hong Kong. Lorsque vous êtes sur le point de le réaliser avec une présentation parfaite, Braulio, encore une fois, le paquet brun. Et ce n’est pas du tout facile de réussir dans un pays qui a une langue, une culture et des coutumes qui sont un monde à part.

