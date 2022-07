Ce sont les meilleures scènes de Fast and Furious

Images universelles

La franchise Fast and Furious propose de superbes scènes d’action et des courses inoubliables qui font monter l’adrénaline. Spoiler se classe le plus remarquable!

©IMDBDominic Toretto et Brian O’Conner

Rapides et furieux est une franchise synonyme de rapidité et d’action. Dominic Toretto et Brian O’Conner sont les personnages principaux qui font avancer l’histoire de cette saga qui, avec beaucoup d’adrénaline, a réussi à conquérir des millions de fans du monde entier qui attendent à chaque fois des séquences plus impressionnantes pour profiter dans le siège de cinéma. La série ne semble pas décevoir car elle va de mieux en mieux !

Nous parlons de l’une des franchises les plus réussies de l’histoire du septième art. Bien sûr, ce n’est pas à guerres des étoiles ou la Univers cinématographique Marvel, mais Dominic Toretto s’est taillé une place parmi les noms les plus connus d’Hollywood et a élevé le statut de son acteur, Vin Diesel, au rang de légende du film d’action et synonyme de vitesse. Il manque peu d’entrées pour que la saga se conclue et on vous rappelle les meilleures séquences de Rapides et furieux.

+Les meilleures scènes de Fast and Furious

.5. Toretto contre. hobbies

L’agent fédéral Hobbs (Dwayne Johnson) a Dominic Toretto et son équipe dans son viseur, alors il parvient à les approcher au Brésil où il a enfin un combat en tête-à-tête avec le personnage de Vin Diesel. Le combat s’avère être un véritable défi pour les deux concurrents, jusqu’à ce que Dom prenne le dessus. Tout se termine lorsque l’équipe d’agents est dépassée en nombre et en armement par le peuple brésilien et doit battre en retraite.

.4. Toretto tombe sur Brian

À la fin de Rapide et furieux 7 il y a une séquence qui sert d’adieu à Paul Walker, tragiquement décédé. Dans ce cas, il s’agit d’une course entre Brian O’Conner et Dominic Toretto où la chanson émotionnelle joue en arrière-plan À la prochainede Wiz Khalifa, devenu l’un des plus écoutés cette année-là grâce à cette participation.

.3. L’aide d’un frère

Dominic Toretto tente de perturber les plans du hacker Cipher qui a l’aide du jeune frère de Dom, Jakob (John Cena), un ancien agent devenu mercenaire et qui travaille pour cette organisation internationale aux sombres intentions. Mais au moment le plus dramatique d’une course déséquilibrée, Jakob choisit la famille plutôt que les alliés et finit par aider Dom et Mia dans une séquence inoubliable mettant en vedette des aimants géants et une vitesse élevée.

.deux. Sauter dans les airs

Dans rapide et furieux 2, Brian court une course et lui et son adversaire utilisent un booster spécial qui donne à leurs voitures un plus grand coup de pouce pour atteindre une vitesse incroyable qui les emmène à la limite de leur adrénaline. Puis le pont vers lequel ils se dirigent s’élève, et la voiture de Brian saute par-dessus la voiture rivale, faisant gagner sa course de la manière la plus audacieuse à l’ex-policier.

.1. Toretto et Brian

Dans ce cas, les deux coureurs ont leur fierté en jeu. La voiture de Dom s’envole sur deux roues alors qu’elle est sur le point de démarrer. La vitesse à laquelle ils courent est impressionnante et ils savent qu’ils ne peuvent pas faire la moindre erreur car leur adversaire profiterait de cette situation pour gagner. Puis ils s’approchent d’une voie ferrée et le train est sur le point d’atteindre le passage à niveau. Ils accélèrent également, défiant la mort et laissant derrière eux le danger.

