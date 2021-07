Ce sont les meilleures graines Minecraft 1.17 en juillet 2021

LEGO 21159 Minecraft L’Avant-Poste des pillards - Set de Jeu d’Action incluant Un Golem de Fer et des pillards de Minecraft

Une aventure de sauvetage Minecraft à manipuler, avec de célèbres personnages du jeu – des pillards et un golem de fer – qui prennent vie dans un set de jeu LEGO Minecraft en 3 parties personnalisable ! Les enfants vont adorer les pillards LEGO Minecraft armés de leurs arbalètes (nouveautés de janvier 2020). Inclut également une formidable fonction d'explosion de TNT, une tente entièrement équipée et une zone d'entraînement au tir à l'arc avec des mannequins cibles. Les joueurs peuvent faire exploser la cage Minecraft avec du TNT pour sauver le golem de fer, puis affronter les affreux pillards ! Enfin, lorsque la bataille est terminée, le set en 3 parties peut être transformé pour d'autres aventures. Ce set de jeu Minecraft polyvalent constitue un formidable cadeau de Noël, d'anniversaire ou autre pour les garçons et les filles de 7 ans et plus ! Idéal pour les fans de briques LEGO et les joueurs de Minecraft qui souhaitent jouer différemment dans leur univers préféré. Le set, qui mesure plus de 33 cm de long, 20 cm de haut et 18 cm de large, est composé de 3 parties distinctes, ce qui permet aux enfants de le transformer, de le réinventer et de se lancer dans des aventures passionnantes infinies ! Pas besoin de piles. Le set fonctionne avec l'imagination des enfants, l'amusement ne s'arrête donc jamais ! Ce jeu réaliste ancré dans le monde physique fonctionne sans piles et contribue à stimuler la dextérité et la créativité des enfants, ainsi que leur aptitude à résoudre des problèmes. Les instructions simples permettent aux enfants de commencer à construire immédiatement ! Et si les instructions sont perdues, il suffit de les télécharger sur LEGO.com/fr-fr/service/buildinginstructions. Chaque jouet de construction LEGO Minecraft transpose la passion pour le jeu en ligne Minecraft dans le monde réel. Avec leurs modèles de grande qualité à l'aspect authentique, les sets LEGO Minecraft transportent l'expérience de jeu des enfants dans une nouvelle dimension ! Les jouets LEGO sont conformes aux normes industrielles les plus élevées et à nos propres critères de qualité. Ceci garantit que les briques LEGO sont parfaitement compatibles entre elles, et qu’elles s’assemblent et se séparent très facilement – et cela depuis 1958 ! Le groupe LEGO soumet tous les éléments et briques LEGO à des tests de chute, pression, torsion, chaleur, morsure, courbure, rayure et étirement, afin de vérifier qu'ils sont conformes aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées au monde. Les parents ont ainsi la certitude que les jouets de leurs enfants sont parfaitement sûrs.