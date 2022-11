Ce sont les meilleures applications Android de l’année selon Google

in

Nous savons déjà quels sont les meilleurs applications et jeux pour Android en 2022. Du moins selon Google.

Comme chaque année avant d’entrer pleinement dans le mois de décembre, Google a une nouvelle fois sélectionné le meilleures applications et meilleurs jeux pour Android nouveaux ou qui ont grossi plus que la normale au cours des derniers mois.

La société a ouvert le vote pour les récompenses « Choix des utilisateurs », qui laissent aux utilisateurs d’Android le soin de choisir le meilleures applications et de les meilleurs jeux. Parmi les options, il y a un total de neuf participants.

Les meilleures applications Android de 2022, selon Google

Tous les utilisateurs d’Android ayant accès à Google Play peuvent désormais accéder à la page de vote des meilleures applications et choisir leur candidat pour remporter le prix. Cette année, des applications telles que Être réel Soit l’incroyable Rêve de WOMBOune application qui vous permet de créer des fonds d’écran uniques en utilisant la puissance de l’intelligence artificielle.

Les meilleurs jeux Android de 2022, selon Google

Dans la section des jeux, où il est également possible de voter via la boutique, l’apparition de titres tels que Diable immortel.

Les gagnants des deux catégories seront révélés le 30 novembre via une annonce publiée par Google lui-même. Au cours des deux prochaines semaines, les votes des utilisateurs seront collectés et, sur la base de ceux-ci, l’entreprise choisira le meilleurs jeux et meilleures applications pour Android de l’année 2022.

