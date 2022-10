Ce sont les meilleures adaptations de la littérature au cinéma

in

Opinion

Les bibliothèques du monde ont historiquement servi à nourrir Hollywood avec de grands projets pour le grand écran.

©IMDBLe Seigneur des Anneaux.

Bien qu’ils aient parfois des fans chargés de critiquer leur adaptation, Hollywood Il s’est nourri de nombreuses fois des livres pour faire des films qui arrivent au cinéma. les cinéastes aiment Steven Spielberg, Peter Jackson ou Stanley Kubrick ils se sont inspirés de textes transmis des bibliothèques aux studios de cinéma. Ici, nous vous parlons de cinq productions du cinéma moderne et où vous pouvez les trouver.

+ Grandes adaptations littéraires au cinéma

5 – Harry Potter

JK Rowling lui a sauvé la vie grâce à ce garçon sorcier dont l’histoire a été racontée dans des livres publiés dans les années 90 et a rapidement suscité l’intérêt de Images de Warner Bros. pour les faire filmer. Protagonisée par Daniel Radcliffecette saga est complète en hbo max et se concentre sur un jeune homme qui a survécu à l’un des sorciers les plus puissants du monde, qui menace de revenir pour détruire l’humanité. Lui seul peut nous sauver.

4 – Le Seigneur des Anneaux

L’oeuvre emblématique de J. R. R. Tolkien Elle est considérée comme l’une des meilleures trilogies de l’histoire. Tournés simultanément, ils ont été créés entre 2001 et 2003 avec Elijah Wood, Ian McKellen et Viggo Mortensen comme protagonistes. Il se concentre sur la vie de Frodonun hobbit qui est le seul salut en Terre du Milieu et qui doit détruire un anneau très puissant avant le mal sauron Je suis de retour. Vous pouvez voir la version qui est venue au cinéma dans Amazon Prime Video et HBO Maxou les versions étendues dans hbo max.

3 – Carrie

Pour beaucoup, la meilleure adaptation qui existe d’une œuvre de Stephen King. C’était le premier roman que l’auteur a vendu pour devenir une production cinématographique et a joué poule mouillée. L’histoire est centrée sur une jeune femme quelque peu reléguée qui découvre soudainement qu’elle a des pouvoirs de télékinésie qui deviennent de plus en plus incontrôlables, avec des résultats très sanguinaires. Vous pouvez le voir dans Amazon Prime Vidéo.

2 – Le brillant

Une autre des oeuvres de Stephen King qui se classe parmi les meilleures adaptations. Dirigée par Stanley Kubrick Il nous montre un écrivain qui accepte un travail de concierge à l’hôtel Overlook où il en profitera pour terminer un roman. Cependant, la solitude et l’immensité des lieux vont bientôt l’affecter psychologiquement. Vous pouvez le voir dans hbo max.

1 – Parc Jurassique

Le meilleur film de science-fiction de l’histoire ? Avec la main incomparable de Steven Spielberg il a montré que les effets pratiques surpassent toujours les effets animés et que s’ils sont bien faits, ils ne vieillissent jamais. Un homme de grande puissance fonde une entreprise capable de cloner des dinosaures et crée un parc d’attractions. Bien sûr, tout deviendra incontrôlable et nous donnera l’une des meilleures sagas cinématographiques. tu la vois dans hbo max.

