Ce sont les marques qui adopteront le train en marche mobile pliable en 2021

2021 sera l’année des téléphones pliables.

L’une des technologies les plus intéressantes qui ont émergé sur le marché de la téléphonie mobile ces derniers temps est celle des smartphones pliables. S’il est vrai que nous sommes confrontés à une véritable révolution, il est plus vrai que la popularité de ces appareils parmi les utilisateurs n’est pas aussi souhaitée.

Non seulement en raison de ses prix élevés et prohibitifs mais aussi à cause des multiples problèmes auxquels ces terminaux sont confrontés et qui ont été vraiment patents avec l’arrivée du premier Samsung Galaxy Fold sur le marché.

Cependant, les paravents sont l’avenir et les marques le savent. Samsung est l’une des entreprises les plus engagées dans cette technologie, mais pas la seule, car 2021 est peut-être l’année au cours de laquelle nous voyons plus de téléphones pliables dans les magasins d’électronique. Sera-ce définitivement l’année des smartphones pliables?

Ce sont toutes les marques qui présenteront sûrement des dispositifs de pliage en 2021

Il est clair que les téléphones pliables ne sont pas pour tout le monde et il est plus que certain que de nombreux utilisateurs ont du mal à accepter ce type de conception; mais la technologie progresse à pas de géant et nous devons nous y adapter.

Aujourd’hui, peu d’entreprises disposent de dispositifs de pliage. Samsung, Huawei ou Microsoft en font partie mais la vérité est que 2021 pourrait être une année de changement à cet égard.

Selon Ice Universe, plusieurs fabricants prépareraient des lancements pour l’année prochaine. L’un d’eux serait OPPO, une entreprise qui a proposé un brevet très intéressant.

Selon ce brevet, ce serait un smartphone qui serait plié plusieurs fois dans une seule structure de bloc et bien qu’il soit possible que ce qui est finalement mis sur le marché ne soit pas exactement le même, Cela nous aide à avoir une idée du travail d’OPPO et du résultat final.

L’autre marque serait Xiaomi, qui vu le rythme des lancements qu’ils ont pris ce 2020, nous ne serions pas surpris qu’ils n’en lancent pas un, mais plusieurs de ces appareils à des prix différents.

Mais attention, car ces deux firmes ne sont peut-être pas les seules, puisque même Apple pourrait rejoindre le parti. Il y a quelques mois, nous avons pu voir des prototypes de ce à quoi pourrait ressembler un dispositif de pliage de la pomme mordue et même si beaucoup d’entre nous ne seront sûrement pas en mesure de payer tout ce qu’ils demandent, le fait qu’Apple se soit encouragé avec un terminal de ces caractéristiques vulgariserait sans aucun doute les paravents.

Quoi qu’il en soit il faudra attendre ce que nous apporte 2021 mais nous ne doutons pas que ce sera une année spectaculaire.

