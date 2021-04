Ce sont les marques mobiles les plus vendues sur chaque continent

Un nouveau rapport de Counterpoint Research révèle quels étaient les fabricants les plus performants dans quelle partie du monde en 2020.

Nous pouvons tous citer de mémoire certaines des marques de mobiles les plus populaires: Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei … Nous savons que toutes, et plus encore, ils partagent le gâteau du marché de la téléphonie mobile, Mais quel est le pourcentage de chacun? Pour résoudre cette question vient la société Counterpoint Research et son nouveau rapport CY 2020 sur les marques mobiles les plus vendues sur chaque continent.

Les données obtenues avec cette étude nous permettent de clarifier conclusions sur la situation actuelle du marché. Préparez-vous, car nous allons faire un petit tour du monde pour découvrir quels sont les fabricants les plus performants dans chaque coin.

Les marques mobiles les plus vendues sur chaque continent

Les ventes mondiales de téléphones mobiles ont chuté de près de 10% en 2020 en raison de la pandémie, affectant tous les continents, en particulier l’Amérique du Sud – une baisse de 20% -. Si nous gardons la focalisation mondiale, nous voyons que Samsung a été la marque qui a vendu le plus de téléphones mobiles (19%), suivis par Apple (15%), Huawei (14%), Xiaomi (11%), OPPO (8%) et vivo (8%).

Une entreprise sud-coréenne apparaît également en tant que leader des ventes en Europe, où il était le protagoniste de 32% d’entre eux. Sur le continent européen, il est également suivi par Apple (22%), même si Xiaomi (14%) bat Huawei (13%). La cinquième position est occupée par OPPO, avec 3% des ventes.

Les choses changent radicalement si nous passons à Amérique du Nord, territoire dominé par la solvabilité Apple. La firme représente 50% des ventes, suivie de très loin par Samsung (25%), LG (10%), Motorola (5%) et Alcatel (4%).

Le combat pour la royauté en Asie est plus que serré, avec un première place que, pour le moment, Huawei a (19%). vivo arrive en deuxième position, avec 15%, suivi de Xiaomi (14%), OPPO (14%) et Samsung (11%).

La situation est plus claire dans Amérique du Sud, où le trône est occupé par Samsung sans aucune concurrence, puisqu’elle représente 41% des ventes totales. Motorola (18%), Huawei (8%), Xiaomi (6%) et LG (4%) se partagent le reste du rôle sur le continent latino-américain.

Le rapport de Counterpoint n’oublie pas Moyen-Orient et Afrique, un continent sur lequel Samsung triomphe également (vingt-et-un%). Dans ce cas, Huawei occupe la deuxième place, avec 12% des ventes, suivi de TECNO (9%), Itel (6%) et Xiaomi (6%).

Counterpoint Research s’est également renseigné sur ventes mondiales de téléphones multifonctions, appelés téléphones de base. Le nombre total d’unités vendues en 2020 de ces modèles chuté, 25% de moins par rapport à 2019. Les marques les plus performantes sur ce marché restent les mêmes: itel (23%), HMD (15%), TECNO (11%), Samsung (7%) et Lava (5%).

Les données fournies par la société de recherche reflètent que Samsung a le règne sur le marché mondial, suivi de près par Apple. Si quelque chose est clair également avec ce rapport CY 2020, c’est que Huawei résiste bien après le blocus reçu par les États-Unis.

