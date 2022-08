Ce sont les grands films qui arrivent au cinéma avant la fin de l’année en Amérique latine

Avec l’arrivée du mois d’août, de grosses sorties apparaissent dans les salles, parmi lesquelles le prochain film mettant en vedette Brad Pitt plein d’action et il y a deux alternatives pour les fans d’horreur. Mais aussi, nous vous disons tout ce qui sortira en salles avant la fin de 2022 afin que vous puissiez marquer sur le calendrier et vous pouvez rayer les jours avant vos premières préférées. Il y a un film de CC et un autre de merveille avant l’arrivée de 2023.

+Les premières du mois d’août

Train à grande vitesse (4/08)

Protagonisée par Brad Pitt et Joey King, ce film se déroule dans un train traversant le Japon à toute vitesse où, pour une raison inconnue, un grand nombre de tueurs à gages se rencontrent, dont les objectifs se croisent et leurs plans s’emmêlent. Dirigée par David Litch (piscine morte 2)est la sortie la plus importante du mois pour images sonydans un casting qui complète Bryan Tyree Henry, Michael Mann, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson et de plus.

Hommes (08/18)

Le nouveau film de alex guirlandel’homme derrière Ancienne Machine l’emmène au niveau de la terreur psychologique dans une production qui n’est interprétée que par deux acteurs. Jessie Buckley et Rory Kinnearauquel s’ajoute Paapa Essiedu. L’histoire se concentre sur une femme qui s’isole dans une campagne britannique après la mort de son ex-mari et va croiser son chemin avec Geoffreyqui peu à peu la conduira à la folie.

Non! (25/08)

Le nouveau film de jordan peele Il a déjà reçu de nombreuses critiques positives pour son dialogue avec la science-fiction des années 50. Une histoire dans laquelle tous ses aspects liés à l’intrigue ont été gardés sous clé, dans ce long métrage dans lequel nous verrons comment l’apparition de les extraterrestres affecteront les humains et les animaux à travers les yeux des habitants d’un ranch.

Un crime argentin (25/08)

L’histoire est basée sur un événement réel qui s’est produit dans la ville argentine de Rosario dans les années 1980, lorsqu’un homme d’affaires a disparu pendant la dictature militaire. L’histoire est racontée du point de vue de deux secrétaires d’un tribunal d’instruction qui mènent une enquête contre la montre avec l’idée de retrouver sa trace, alors que toutes les forces de police sont contre lui.

+ Sorties de septembre 2022

Ne t’inquiète pas chérie (22/09)

Protagonisée par Harry Styles et Florence Pughnous verrons le deuxième film réalisé par Olivia Wilde (réserver intelligemment). Cette fois, l’histoire tournera autour Alice et Jack, qui vivent dans une ville expérimentale où des hommes travaillent pour un projet secret. Dans les années 1950, tout semble parfaitement fonctionner dans cette utopie. Cependant, lorsque les défauts de cette communauté commencent à apparaître, Alice il ne pourra pas éviter de tout remettre en question et de questionner ce qui se passe.

Renaissance d’avatar (22/09)

Avant la sortie du deuxième film de cette saga créée par James Cameron Dont nous avons une troisième partie terminée et deux autres films en route, les salles rééditeront une version remasterisée de ce film qui a battu tous les records au box-office. L’histoire de Pandore à travers les yeux de jake souiller et comment il se rend compte que la main et l’avancée de l’homme sont en train de détruire une communauté indigène de cette planète.

Argentine, 1985 (29/09)

Le film qui sortira en la Mostra de Venise compte la vie des procureurs Julio Strassera et Luis Moreno Ocampo en 1985, chargés d’enquêter et de poursuivre les dirigeants militaires après les séquelles irréparables laissées par la dictature des années 1970. Ricardo Darin et Peter Lanzani sont les principaux protagonistes de ce film basé sur des faits réels.

+Premières octobre 2022

Halloween se termine (10/13)

le redémarrage de Halloween qui est né en 2018 de la main de David GordonVert s’achèvera mi-octobre, quatre ans après avoir réapparu dans les salles. C’est le treizième volet de la saga née en 1978 et la suite directe de Halloween tue. On s’attend à ce que ce soit la fin pour Jamie Lee Curtis dans la franchise qui la positionne comme l’une des actrices les plus connues de Hollywood.

Adam noir (10/20)

rock entrera dans le monde des super-héros à travers ce projet dont les premières images ont été connues mi-2020 et qui est très attendu puisqu’il s’agit peut-être du médicament dont vous avez besoin l’univers cinématographique DC revivre après les coups de Ezra Miller et Zack Snyder. Ce sera l’histoire de cet anti-héros qui a un lien direct avec Shazamet devrait réapparaître dans Shazam ! fureur des dieux.

+Versions de novembre 2022

ET Rediffusion (3/11)

Le film mettant en vedette Henry Thomas et Drew Barrymore reviendra à l’écran pour célébrer les quarante ans depuis la sortie de ce classique de la culture pop réalisé par Steven Spielberg. L’histoire de l’arrivée d’un extraterrestre qui se lie d’amitié Elliot et qu’il demande de l’aide pour pouvoir retourner sur sa planète.

Amsterdam (3/11)

le prochain film de David O Russel aura un casting de luxe, avec des acteurs de la stature de Margot Robbie, Christian Bale, Anya Taylor-Joy et Michael B. Jordan. C’est un drame historique qui se déroulera dans les années 1930. Tourné entièrement à Los Angeles, ce long-métrage se concentre sur un homicide qui aura trois amis comme principaux suspects : un médecin, une infirmière et un avocat.

Panthère noire: Wakanda pour toujours (10/11)

Rencontrerons-nous l’héritier du manteau de Panthère noire? Avec la mort de Chadwick Boseman, l’univers cinématographique Marvel (MCU) a dû sortir pour corriger certains détails dans ce nouveau film avec lequel la franchise conclura la quatrième phase. Tous les canons te pointent Letitia Wright deviendra le nouveau Panthère noiretandis que certains sont toujours ravis du retour de tueur à gages.

La Carte (11/17)

Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy et Nicholas Hoult star dans cette histoire où un couple composé de Margot et Tyler entreprend un voyage sur une île isolée pour manger dans l’un des restaurants les plus exclusifs au monde, commandé par slowik le chef, une célébrité aux goûts et méthodes extravagants. Petit à petit, le dîner va se transformer en cauchemar pour ces clients fortunés.

+Versions de décembre 2022

Avatar 2 (12/15)

Plus d’une décennie après la sortie du premier film, James Cameron faire revivre cet univers avec un plan qui comptera cinq films et dont on connaîtra le second. Jake Sully et Ney’tiri ils ont formé une famille en Pandore et ils vivent très heureux, explorant les différents points de la planète. Jusqu’à ce qu’une menace ancienne et familière réapparaisse et mette à nouveau ce monde en danger.

