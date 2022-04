Ce sont les fabricants qui mettent à jour leurs téléphones vers Android 12 le plus rapidement : de 41 à 168 jours d’attente

Partager

Grâce aux confrères d’Android Authority, et avec Android 12 déjà bien mature, on peut faire honte aux principaux constructeurs de mobiles… Qui a fait la mise à jour en premier ? Qui a été le dernier ?

Le temps passe très vite dans cette industrie, et avec six mois sur le marché, il semble Android 12 est déjà mature en attendant son soulagement, avec la version intermédiaire Android 12L dans la chambre, tout juste présentée le 8 mars, et Android 13 prenant forme dans le shaker Mountain View.

Il est donc temps de regarder en arrière, revoir et analyser le déploiement d’un Android 12 qui continue de lutter contre la fragmentation, et d’ailleurs, nous allons devoir remercier nos collègues d’Android Authority de répéter une fois de plus son impressionnante étude des mises à jour par les constructeurs pour décomposer qui est arrivé en premier et qui nous devons dépeindre pour avoir été plus lent en 2022.

La vérité est que nous parlons d’informations très importantes, en particulier pour les utilisateurs qui ils ne savent toujours pas très bien pour quel fabricant opter en dehors du monde de l’iPhone lors de l’achat d’un smartphone, offrant dans ce cas des détails qui prennent en compte à la fois l’expérience utilisateur et la maintenance et le support des mises à jour du fabricant, qui pour beaucoup est vital dans la décision.

Comment l’étude a-t-elle été réalisée ? Eh bien, c’est très simple, car nos collègues d’Android Authority ont pris le parti 4 octobre 2021 comme date de sortie officielle d’Android 12, enregistrer à partir d’ici le premier smartphone mis à jour par chaque fabricant et le terme qui a pris pour sortir Android 12 avec sa personnalisation, créant un ‘Top 10’ avec prix et bâtons selon les mérites de chacun.

Comme il est évident, le Pixel a été supprimé de l’équation réalisé par Googlepuisque ces mobiles sont utilisés comme Téléphones de développement pendant le développement et permettre même aux nouvelles versions d’Android d’être déjà installées sur bêta et dès le premier instant, donc cela n’aurait aucun sens d’analyser quoi que ce soit avec eux entre les deux et montrant « 0 jours » terme.

Les smartphones présentés sont le premier que chaque fabricant a mis à jourparle toujours de versions stables d’android 12 qu’ils soient personnalisés ou non par le fabricant, bien que la plupart soient évidemment personnalisés avec des interfaces propriétaires et une expérience différentielle.

Voici le détail… A ne pas manquer !

Les dates et délais de mise à jour des principaux constructeurs : qui met à jour en premier ?

1.Samsung

Le géant sud-coréen confirme que ses appareils Galaxy sont la meilleure option loin du Pixel réalisé par Google pour être toujours à jour. En fait, ses premiers smartphones avec Android 12 étaient les Galaxie S21avec une date de publication stable au 15 novembre 2021 après seulement 41 jours d’attente de la présentation officielle d’Android 12.

2.OPPO

Un autre de ceux qui confirment son bon temps est OPPO, avec Android 12 stable pour son OPPO Trouver X3 Pro sorti le 1er décembre 2021 après 57 jours ouvrables du développement.

3. Un Plus

Dans le cas de OnePlus, sa troisième marche sur le podium est signée par le OnePlus 9 et OnePlus 9 Proqui a reçu Android 12 le 7 décembre 2021 avec 63 jours dans son sac à dos.

4.HMDS

HMD Global est propriétaire de la mythique firme Nokia, et avec l’un des meilleurs services de support de la plateforme, toujours avec un Android assez proche du PureGooglevous pouvez vous vanter d’avoir mis à jour nokia x20 le 16 décembre 2021, avec seulement 70 jours d’attente depuis son lancement dans Mountain View.

5. vivant

Vivo prend la cinquième place, après avoir mis à jour le vivo X60 et X60 Pro le 22 décembre 2021, en même temps que la Loterie de Noël, avec mandat de 76 jours.

6. Sony

Curieux que Sony Mobile, malgré les chiffres terribles de sa division Xperia et les pires ventes de son histoire, continue de surpasser des géants comme Xiaomi ou Motorola, depuis Sony Xperia 1 III et Xperia 5 III a reçu Android 12 le 10 janvier 2022, avec 96 jours ouvrables dans l’interface utilisateur Xperia.

7. Xiaomi

Xiaomi suit efficacement Sony, dans son cas avec le Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra en tant que protagonistes mettant à jour vers Android 12 le 18 janvier 2022, signant 104 jours écoulés depuis la sortie officielle du système d’exploitation.

8.Motorola

Autrefois sous l’égide de Google, Motorola disposait de l’un des meilleurs supports de mise à jour du marché, bien que maintenant avec Lenovo à la barre, il doive se contenter de la huitième place, après avoir mis à jour le Moto G Pro le 9 février 2022 après 125 jours en veille… Nous sommes déjà dans plus de quatre mois !

9.LG

Déjà hors du marché mobile, LG a mis à jour le Velvet il y a quelques semaines, le 22 mars 2022, avec marge de 162 jours bien qu’ayant tenu ses promesses auprès des utilisateurs.

10. Realme

Enfin, la fermeture du ‘Top 10’nous trouvons le fabricant à la croissance la plus rapide de toute l’histoire de l’industrie, qui avec un catalogue inondé de modèles a attendu pour passer à la Realme GT Master Edition au 28 mars, avec mandat de 168 jours écoulé.

Et le voici la ‘Top dix’ des fabricants Android en 2022chacun avec ses trophées et ses gênes dans l’air, même s’il faut noter qu’on aurait aussi pu faire des commentaires sur d’autres constructeurs, puisque Honor est arrivé en retard à la fête après son divorce avec Huawei et il travaille toujours sur son interface Magic UI 6.0 avec la base d’Android 12, qui sera prête tout au long du deuxième trimestre de cette année.

En ce qui concerne la fabricants minoritairesla vérité est qu’ils sont assez imprévisibles en termes de support et de mise à jour de leurs appareils, donc si vous avez un smartphone d’entreprises qui ne figurent pas sur la liste, l’idéal est que vous regardiez directement sur les sites desdits fabricants ou consultez leurs services d’assistance technique.

Et enfin, comme nous gardons toujours toutes les informations de base à jour, nous vous laissons ici les 264 mobiles des différents fabricants qui ont confirmé leur mise à jour vers Android 12 Avec la feuilles de routedates et horaires prévus dans chaque cas… Voyons si vous pouvez y trouver le vôtre !

