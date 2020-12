Ce sont les enfants de Wanda et Vision

La série prévue pour janvier 2021, « WandaVision » viendra à Disney + et tous les fans analysent en détail les bandes-annonces, les affiches et les informations de toutes sortes, malheureusement nous n’avons qu’à attendre pour le voir dans ladite plateforme. Avec ces fans spéculent que les mêmes enfants de Wanda et Vision; Wiiccan et Speedy pourraient faire partie de la série.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Genshin Impact » recevra la première mise à jour cartographique plus tard ce mois-ci

Qui sont Wiccan et Speedy? (BD)

William « Billy » Kaplan est un puissant sorcier de l’univers Marvel, mon fils « indirect« Par Scarlet Witch et avec la capacité d’être lui-même Démiurge du Multivers.

C’est un Jeune héros dont le plein potentiel a rarement été démontré, qui devrait être connu en raison de son importance dans Civil War, Young Avengers et pour être l’un des enfants de Scarlet Witch, bien que nous ne devrions pas classer dans « fils de Wanda » uniquement, car il n’a jamais fait de grands exploits accompagnés de Sorcière écarlate.

Thomas « Tommy » Shepard, mieux connu sous le nom de Veloz ou à l’origine Speed, est un personnage fictif de Marvel Comics, fils de Sorcière écarlate et vision, membre de la Jeunes vengeurs tout comme son frère jumeau Gamelle.

C’est un mutant dont les pouvoirs sont basés sur ceux de Mercure, et qui est apparu pour la première fois dans le dixième numéro de la bande dessinée « Jeunes Vengeurs ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Epic Games Store offre 15 jeux gratuits pour les vacances

«WandaVision» ramènera à Vision mort après avoir été anéanti par Thanos en « Avengers Infinity War ».

La série sera le début avant le prochain film de « Dr. Étrange dans le multivers de la folie » qui sera présenté en première dans le 2022, où nous verrons Sorcière écarlate participer activement à ladite bande.

>