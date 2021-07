Ce sont les dix rôles de film les mieux payés et ce que l’acteur a gagné

Les listes démarrent avec Johnny Depp – et ce n’est pas la dernière fois que nous le mentionnerons. Depp a gagné 55 millions de dollars (39,7 millions de livres sterling) pour son apparition dans Pirates des Caraïbes: La Fontaine de jouvence . Des frais élevés, et sans aucun doute gagnés grâce au succès continu de la franchise.

Sur les marées étrangères était le quatrième volet de la série de cape et d’épée et ses coûts de production s’élevaient à 410 millions de dollars (296 millions de livres sterling), ce qui en fait l’un des films les plus chers jamais réalisés. Bon travail, ce fut un succès au box-office à l’époque, rapportant plus d’un milliard de dollars (700 millions de livres sterling) dans le monde.