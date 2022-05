Ce sont les choses que nous faisons qui dérangent les chiens

Tout comme nos chiens ne comprennent pas que certains comportements canins peuvent nous déranger, nous faisons nous aussi des erreurs qui peuvent inquiéter, contrarier ou même irriter nos chiens. Ces habitudes humaines sont ennuyeuses, pour nos amis à quatre pattes.

Photo : charlesdeluvio/Unsplash

Cris

Votre chien considère les cris comme des aboiements de colère, ce qui signifie pour lui des ennuis. Au lieu de crier, il vaut mieux rester calme et utiliser votre ton de voix. Un ton plus profond de votre voix signifie « Hé, cela a besoin de votre attention », tandis qu’un ton plus doux signifie « Bon travail ! » En ajustant notre tonalité vocale au lieu du volume, nous attirerons l’attention de notre chien sans l’effrayer.

taquinerie

Les enfants sont généralement coupables de taquiner les chiens, en aboyant derrière une clôture, en tirant sur leur queue. Ceci est assez perturbant pour nos chiens et peut les rendre timides, inquiets ou même agressifs. Assurez-vous de récompenser votre chien rapidement après qu’il a exécuté correctement un comportement.

En regardant

Regarder fixement se traduit souvent par un défi pour les chiens, donc la dernière chose que vous devriez faire est de regarder trop longtemps. Bien que vous ne devriez avoir aucun problème avec votre propre chien, cela pourrait être interprété comme une menace pour les nouveaux chiens. Évitez donc de regarder dans les yeux un chien qui semble énervé, inquiet ou agressif !

Photo : Sdf Rahbar/Unsplash

Changements de routine

Les chiens dépendent de la routine. Horaires d’alimentation, horaires de marche, temps de jeu – votre chien s’attend à ce que cela se produise sans trop de déviation. Si vous changez avec désinvolture leur heure de dîner ou si vous les sortez plus tard que d’habitude, cela peut les stresser et même les amener à changer de comportement. Essayez de respecter le même horaire du mieux que vous le pouvez.

incohérence

Vous encouragez souvent votre ami à fourrure à vous sauter dessus lorsque vous rentrez du travail, mais lorsque vous avez des visiteurs, vous réprimandez votre chien pour avoir fait la même chose. Cette incohérence ne fait que confondre votre chien. Pour éviter cela, décidez précisément ce que vous préférez que votre chien fasse, puis respectez-le.