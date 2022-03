Ce sont les caractéristiques du prochain best-seller de Samsung

in

Le nouveau Samsung Galaxy A53 se voit en images et confirme toutes ses caractéristiques. On sait déjà à quoi ressemblera le prochain milieu de gamme de la marque sud-coréenne.

Tout semble indiquer que Samsung est déjà en train de finaliser les détails de son prochain événementle deuxième de l’année 2022, dans lequel la marque annoncera l’arrivée de la nouvelle génération de la série Galaxy A. L’un des modèles qui débarquera avec cette nouvelle génération sera le Galaxy A53un téléphone dont nous avons déjà pu connaître quelques détails.

Maintenant un nouveau filtration nous a révélé fiche technique complète qui sera probablement l’une des meilleures ventes de Samsung pour cette année 2022 à venir.

Écran 120 Hz, grosse batterie et processeur Exynos dans le nouveau Galaxy A53

En plus de partager une nouvelle image de son apparence physique dans les quatre couleurs différentes dans lequel l’appareil sera disponible : noir, blanc, bleu et orangela filtration comprend également le caractéristiques les plus importantes De l’appareil. Si les données ne manquent pas, ce sont les Caractéristiques du Galaxy A53:

Écran : 6,5 pouces Full HD+ Super AMOLED avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, Gorilla Glass 5

: 6,5 pouces Full HD+ Super AMOLED avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, Gorilla Glass 5 Processeur : Samsung Exynos 1280 avec processeur graphique ARM Mali-G68 MP4

: Samsung Exynos 1280 avec processeur graphique ARM Mali-G68 MP4 Mémoire: 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible par microSD

6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible par microSD appareils photo : Arrière 64 MP principal (f/1.8, OIS) + 12 MP ultra grand angle (f/2.2) + 5 MP macro + 5 MP « profondeur ». 32 MP avant

: Arrière 64 MP principal (f/1.8, OIS) + 12 MP ultra grand angle (f/2.2) + 5 MP macro + 5 MP « profondeur ». 32 MP avant Logiciel : Une interface utilisateur 4.1 basée sur Android 12

: Une interface utilisateur 4.1 basée sur Android 12 La batterie : 5000 mAh avec charge rapide 25W, chargeur non inclus

: 5000 mAh avec charge rapide 25W, chargeur non inclus Dimensions: 159,6 x 74,8 x 8,1 millimètres, 189 grammes

En regardant les images divulguées, il semble clair que le Galaxy A53 suivra la même ligne esthétique que le précédent Galaxy A52avec une partie arrière finie en plastique mat et une partie avant occupée par un grand écran AMOLED, avec un petit trou qui abrite la caméra frontale pour les « selfies ».

De son dossier technique, l’inclusion de la processeur exynos 1280construit en 5 nanomètres selon les dernières rumeurs, et dans ce cas accompagné de 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage.

Votre système de caméra sera essentiellement identique à celui du Galaxy A52 5G, ce qui n’est pas négatif puisque l’appareil précédent offrait un très bon résultat au niveau photographique. Cependant, il semble que ce ne sera pas l’année où Samsung décidera de remplacer les deux capteurs complémentaires de 5 mégapixels par un téléobjectif comme celui qui était présent dans le Galaxy A72.

En revanche, il est à noter que, comme nous l’avions anticipé récemment, Samsung commencera à vendre ses téléphones bon marché sans chargeur, et il semble que ce Galaxy A53 sera l’un des premiers à subir le changement.

