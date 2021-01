Ce sont les applications les plus utilisées par le fondateur de Xiaomi

Quelles sont les applications les plus utilisées par le fondateur de Xiaomi?

Xiaomi est l’une de nos marques technologiques préférées, non seulement à cause de ses téléphones avec un rapport qualité-prix imbattable mais aussi parce que dans le catalogue de la firme il y a une multitude d’appareils électroniques qui facilitent la vie.

Maintenant bien, il ne fait aucun doute que Xiaomi est vraiment connue pour ses smartphones. Des appareils intelligents de haute qualité conçus à la fois pour les personnes qui recherchent des appareils à bas prix et pour celles qui recherchent un smartphone puissant avec lequel travailler.

Et pour tout cela, de nombreux utilisateurs se demandent à quoi servent les grands dirigeants d’entreprises. Nous savons déjà que les grands entrepreneurs comme Elon Musk ne durent pas longtemps avec ces appareils mais, À quoi sert le fondateur de Xiaomi? Quelles applications sont les plus utilisées?

Quelles applications sont les plus utilisées par le fondateur de Xiaomi?

Lei Jun est l’un des cofondateurs de Xiaomi et donc l’un des coupables que l’entreprise soit l’une des entreprises les plus importantes au monde.

Dans une récente interview, on a demandé au bon vieux Lei Jun quelle a été l’utilisation majoritaire que vous avez faite de votre smartphone et cela a répondu sans aucun doute que de travailler.

Pour montrer qu’il était un cadre sérieux et qu’il ne perdait pas de temps avec son appareil, Lei Jun a allumé son smartphone et a accédé au temps d’antenne où toute la vérité est apparue. Le même jour, Lei avait utilisé son téléphone pendant un total de 6 heures et 18 minutes. dont il avait utilisé le réseau social TikTok pendant deux heures, le réseau social chinois Weibo pendant encore deux heures et l’application de messagerie WeChat pendant un peu plus d’une heure. Le plus curieux, c’est que dans l’application, le temps appelé « bureau » n’était que de 34 minutes …

Lei Jun en a ri et il s’est excusé en disant que « c’était aujourd’hui le week-end ».

Au-delà du plaisir de l’anecdote et de la proximité de Xiaomi avec ses fans, il est corroboré que les réseaux sociaux TikTok, Weibo et les applications de messagerie telles que WeChat sont assez populaires en Chine et c’est que même les plus hauts dirigeants des entreprises qu’ils utilisent. Quoi qu’il en soit, nous aimerions savoir quelles applications les autres dirigeants utilisent. Quelles seront les applications les plus utilisées par Tim Cook d’Apple?

