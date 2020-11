Ce sont les applications les plus téléchargées du moment et qui génèrent le plus d’argent

Nous semblons avoir une passion intense pour les médias sociaux.

Chaque jour, nous utilisons un grand nombre d’applications sur nos smartphones, certaines courantes et d’autres plus spécialisées selon nos goûts ou nos tâches. Vous aimeriez savoir si vous utilisez des applications populaires ou, au contraire, profitez d’un univers moins connu? Une étude a cette réponse.

SensorTower, société d’analyse de données d’applications mobiles, a partagé son rapport sur applications les plus téléchargées des différents magasins et de ceux qui génèrent le plus d’argent et, comme on pouvait s’y attendre, les surprises brillent par leur absence. Pour préparer ce classement, l’entreprise a exclure les applications de jeu, qui s’est rassemblé dans une classification différente.

TikTok mène des gains …

L’application qui a généré le plus d’argent pour ses créateurs (sans compter les jeux, nous le répétons) est TikTok. L’application chinoise a déclaré un bénéfice total de 115 millions de dollars en octobre, six fois plus qu’en octobre de l’année dernière.

Derrière c’est YouTube avec des revenus qui dépassent 94 millions de dollars et une croissance annuelle de 58%, ayant dans le Les États-Unis commercialisent leur principale source de revenus.

Tinder, Tencent Video, Disney +, Piccoma, iQIYI, Google One, Netflix et Bigo Live ferment le top 10 des applications qui ont rapporté le plus d’argent en octobre.

… Et TikTok est également en tête des téléchargements

Dans la section téléchargement, également TikTok est le rival à battre. L’application vidéo courte est à nouveau la plus téléchargée du mois (c’est arrivé en septembre), gagnant également à la fois sur Google Play et dans l’App Store.

De son côté **, WhatsApp continue de se cacher et doit se contenter de la deuxième position, mais sa croissance est très positive, puisqu’elle est partie de la quatrième place du classement précédent, et Facebook est troisième.

Elles constituent le top 10 des applications les plus téléchargées d’octobre 2020 dans le monde, par ordre de position après celles mentionnées: Instagram, Zoom, Snack Video, Messenger, Google Meet, Snapchat et Telegram.

