Ce sont les applications les plus intrusives que vous pouvez installer sur votre mobile Android

Les applications Android existent par millions. La vérité est que si Android peut se vanter de quelque chose par rapport à iOS, c’est que dans son magasin d’applications il y a des outils et des services de toutes sortes, pour tous les goûts et pour tous les besoins.

Maintenant, nous disons toujours qu’il faut être très prudent avec ce que vous installez sur votre smartphone, même si ce «quelque chose» provient de sources officielles comme le Google Play Store. Bien que dans ce magasin, il existe de nombreux outils utiles, Il y en a aussi des dangereux que la seule chose qu’ils recherchent, ce sont nos données privées ou remplissez notre smartphone de logiciels malveillants.

Cependant, il existe également des applications connues qui, sans être dangereuses, sont assez invasives ou intrusives. Des applications qui font partie de notre vie quotidienne, qui facilitent notre quotidien, sont gratuites mais qui peuvent mettre notre vie privée en danger. Voulez-vous savoir ce qu’ils sont?

Ce sont les applications les plus intrusives que vous pouvez installer sur votre appareil Android

Selon une étude réalisée par la société de stockage cloud pCloud, dans laquelle une multitude d’applications mobiles ont été étudiées, les réseaux sociaux sont sans aucun doute les applications qui stockent le plus de données chez nous, quelque chose qui, en revanche, ne nous prend pas par surprise.

L’analyse a été divisée en plusieurs catégories et il existe des applications qui collectent des données à partager avec des tiers et d’autres le font pour leur propre bénéfice. Dans la première catégorie, Instagram, Facebook et LinkedIn sont les applications qui collectent le plus de données. Dans le second, Facebook et Instagram se répètent, bien qu’ici Klarma, une application d’achat en ligne, soit ajoutée.

En termes généraux (si l’on fait une moyenne des deux catégories), Instagram gagne par un glissement de terrain car il partage 62% de nos données. Il est suivi par Facebook avec 53%, Uber Eats avec 50%, Trainline avec 43% et Ebay avec 40%.

Au contraire, cette étude a déclaré que les applications qui utilisent le moins de données de notre part sont (et il y a des surprises) Signal, le réseau social Cloubhouse, Netflix, Microsoft Teams et Google Classroom.

