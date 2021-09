Ce sont les applications de rencontres exclusives pour les célébrités

Pour de nombreuses personnes dans le monde, il est plus que d’habitude d’avoir un ou plusieurs applications pour rencontrer des gens depuis votre téléphone portable. A travers un profil dans lequel sont exposées quelques photos et des précisions sur les goûts personnels de chacun, deux utilisateurs peuvent créer des liens dans le but de se voir plus tard en personne et passe un bon moment. Mais… comment peut-on célébrités sans que personne ne s’en aperçoive ?

Par profession, les stars de Hollywood doivent faire face à la presse qui cherche toujours à rendre compte de leurs aimer la vie. Accéder à l’une de ces applications pour tout le monde serait un gros problème et les noms de leurs partenaires potentiels seraient rapidement révélés. Mais ils ont toujours un tour dans leur sac : lieux secrets où ils peuvent rencontrer d’autres personnes avec profils très discrets. Découvrez ce qu’ils sont ici.

+ 3 applications de rencontres pour célébrités

3. Cercle intérieur

L’entreprise qui a développé l’application se définit comme «une communauté qui prend les rencontres au sérieux”. C’est que ce n’est pas seulement un endroit où l’on peut rencontrer d’autres personnes et générer des liens, mais travaille également en tant qu’agence de événements pour célibataires où les fêtes sont pleines de luxe et de célébrités. Pour cette raison, non seulement de nombreuses célébrités hollywoodiennes l’ont téléchargé, mais aussi d’autres personnalités médiatiques telles que joueurs de football.

2. Sélection d’amadou

Lorsque vous pensez aux applications parfaites pour trouver un partenaire, l’une de celles qui vous vient à l’esprit en premier est probablement Tinder. Mais certains smartphones ont accès à une version secrète et VIP. Il s’agit de Amadou sélectionner, qui ne peut être saisi que si l’entreprise envoie un invitation personnalisée. Là, cela fonctionne de manière très limitée et seules les personnalités les plus pertinentes peuvent y participer. Il s’est avéré que la plupart des personnes qui l’utilisent sont des résidents des États-Unis, plus précisément de New York.

1. Rayure

L’application de rencontres par excellence réservée aux célébrités s’appelle Bande. Et même si vous essayez d’entrer pour rencontrer des utilisateurs reconnus, le processus sera très complexe : il y a des milliers de personnes qui attendent et chacun des profils doit être validé. Des célébrités comme Ben Affleck, Joe Jonas, Channing Tatum, Demi Lovato, Sharon Stone et Rebel Wilson Ils ont avoué qu’ils font partie de ce site privé.