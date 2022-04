Ce sont les anime préférés de Belinda

CÉLÉBRITÉS

L’artiste a révélé à travers ses réseaux sociaux quelles sont ses émissions d’anime préférées et a surpris ses followers. Quels sont?

©Getty imagesBelinda et ses goûts pour l’anime

Bélinda Elle est l’une des chanteuses mexicaines qui surprend toujours ses fans d’une certaine manière avec un certain goût d’elle et maintenant elle a révélé à ses abonnés sur son compte Twitter à propos de ‘Dragon Ball Super’ et soutien-gorge, la fille de Vegeta et Bulma. Dans son message, la chanteuse a déclaré qu’elle aimerait voir Bra avec des pouvoirs, quelque chose qui ne s’est jamais produit dans l’histoire de la série.

Ce n’est pas la première fois que Belinda montre son amour pour l’anime. Auparavant, il avait mentionné sur ses réseaux sociaux qu’il était un grand fan de ‘Menace de mort’ et ‘Une pièce’; maintenant vous pouvez voir que c’est « Dragon Ball Super » aussi. En revanche, l’ex-compagne de Christian Nodal a assuré qu’il aime les jeux comme ‘Pokémon Go’ et ‘Mario Kart’.

« Chaque fois que je regarde une série animée, je m’implique trop et je peux être jusqu’à 4 ou 5 heures du matin à regarder, regarder et regarder et je ne me fatigue pas. Les premiers animes que j’ai regardés étaient Sailor Moon, Pokémon, Death Note, One Piece, tous. Dès le début j’ai réalisé que ce n’étaient pas des dessins animés à cause de leurs récits, chaque personnage a une catharsis et vous les connaissez à fond, ce sont vraiment les protagonistes des animes »a-t-il expliqué dans une interview.

En ce sens, Belinda a souligné que l’anime n’est pas seulement quelque chose qu’elle regarde, mais qu’elle a essayé de l’incorporer tout au long de sa vie. Par exemple, dans la façon dont vous vous habillez. « Les dessins animés m’ont beaucoup inspiré, même dans mon apparence. Chaque fois que je regarde une série animée, je m’implique beaucoup, par exemple One Piece qui est très long ! et à partir de là j’aime Zoro, Nami, en fait, j’ai un chien qui s’appelle Nami. Ils m’inspirent, je les aime, ils sont super dragueurs mais en même temps ils ont beaucoup de force »un point.

Cinq faits curieux que vous ne saviez pas sur Belinda

Elle s’est déclarée fan de nourriture et se vante fièrement de pouvoir manger n’importe quoi sans prendre de poids.

Contrairement aux idées reçues, Belinda se considère comme très timide et introvertie.

Le niveau d’études de Belinda est le lycée. Selon elle, l’école lui a coûté beaucoup de travail en raison des brimades qu’elle a subies.

Le chanteur parle trois langues : espagnol, français et anglais.

