Ce sont les androïdes à moins de 500 euros qui se vendent le plus en Europe en ce moment

Le Samsung Galaxy A12 était le smartphone Android à moins de 500 euros le plus vendu en Europe en 2021.

Dans l’un des événements les plus discrets de l’année à ce jour, Samsung a récemment dévoilé les nouveaux modèles de la famille Galaxy A pour l’Europele Samsung Galaxy A33 5G et le Samsung Galaxy A53 5G.

Ces deux appareils aspirent à devenir les terminaux milieu de gamme les plus vendus de l’annéemais pour cela, ils devront se battre avec une série de Les terminaux Android à moins de 500 euros qui se vendent le plus en Europe en ce moment. Lisez la suite et découvrez ce qu’ils sont.

Samsung continue de dominer le marché du mobile milieu de gamme avec le Galaxy A12 à la barre

Un rapport récent de Counterpoint Research révèle que Le Samsung Galaxy A12 est le smartphone Android à moins de 500 euros le plus vendu en Europe en 2021représentant 5 % des ventes totales de mobiles Android dans la région et occupant une place méritoire cinquième place au classement général des téléphones portables les plus vendus en 2021 en Europequi inclut également les appareils Apple.

Mais le succès commercial du milieu de gamme de Samsung en Europe ne s’arrête pas au Galaxy A12, puisque 6 des 10 téléphones Android les plus vendus à moins de 500 euros en 2021 appartiennent à la série Galaxy A.

Parmi les 6 Galaxy A qui occupent les dix premières places de ce classement, outre le Galaxy A12, il faut souligner deux modèles en particulier, le Samsung Galaxy A32 5G et Galaxy A52s 5Gcar ils sont Les deux smartphones Android 5G les plus vendus à moins de 500 euros en Europe l’an dernier. Ces deux terminaux représentaient 14 % des ventes totales de mobiles 5G en Europe en 2021.

Les recherches de Counterpoint Research révèlent également qu’en 2021, les appareils de la famille Galaxy A représentaient 59% des ventes totales de terminaux de la société coréenne en Europece que cela veut dire plus du double du pourcentage contribué par la série Galaxy S, 24%.

