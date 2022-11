Ce sont les acteurs qui ont failli jouer dans Pirates des Caraïbes

Disney

Pirates des Caraïbes est l’une des franchises les plus réussies aujourd’hui avec Johnny Depp comme bannière. Quels acteurs pourraient participer à ce succès ?

Pirates des Caraïbes est une franchise qui, curieusement, est basée sur l’une des attractions des parcs de Disney et a réussi, à partir de ses personnages attachants et charismatiques, à conquérir des publics hétérogènes, devenant ainsi un film pour toute la famille. Quelque chose qui a certainement profité aux caisses de La Casa del Ratón.

Johnny Depp prête son corps au seul et unique capitaine Jack Sparrow, un personnage basé sur le guitariste du Pierres qui roulent, Keith Richardstandis que Orlando Bloom est Will Turner et Keira Knightley est la jeune et intrépide Elizabeth Swan. Ce sont les personnages les plus importants de la franchise, mais il y a plus de talents dans le casting qu’ils ne peuvent l’être. Geoffroy Rush faire les temps de Barbossa et facture de nuit comme David Jones. Cependant, il existe une liste d’interprètes qui pourraient changer l’histoire.

+ Acteurs qui auraient pu être dans Pirates des Caraïbes

.6. Loi de Jude

C’était le premier choix des responsables de Pirates des Caraïbes pour personnifier le jeune Will Turner. Le travail de cet acteur dans Le talentueux M. Ripley l’a placé sur le radar de la production, mais finalement la tâche d’Orlando Bloom en tant que Legolas dans les célèbres films de Le Seigneur des Anneaux ils ont fait incliner la balance vers le côté interprète de l’elfe expert avec l’arc et la flèche. Dans ce cas, je devrais travailler davantage avec l’épée…

.5. Matthieu McConaughey

C’était l’un des premiers noms que The House of Mouse avait pour le personnage de Jack Sparrow, notamment en raison de sa ressemblance avec l’acteur Burt Lancaster, qui jouait le rôle du capitaine Vallo dans le film de pirates classique de 1952. Pirate cramoisi.

.4. Richard E Grant

Nous avons récemment pu le voir sur Loki Aussi bien que dedans guerres des étoilescet acteur allait jouer le rôle de Davy Jones bien que Bill Nighy ait fini par jouer le monstre marin tordu dans les films de Pirates des Caraïbesqui s’est avéré être le meilleur si l’on tient compte de la performance inoubliable de l’acteur qui pourrait également être remplacé par des noms comme Christopher Walken et Jim Broadbent.

.3. Megan Fox

Syrena est présentée comme une sirène de grande importance dans l’intrigue du quatrième volet, Pirates des Caraïbes : Naviguer sur des eaux inconnues. Le personnage, comme nous le savons, a finalement été joué par Astrid Berges-Frisbey, mais avant qu’elle ne soit choisie, Megan Fox faisait partie du casting pour ce rôle. Rappelons que la jeune femme n’est pas étrangère aux grandes franchises du fait de son expérience dans transformateurs comme Michaëla.

.deux. Ricky Gervais

Le protagoniste de la version originale de Bureau n’a pas accepté la chance de rejoindre Pirates des Caraïbes. Dans une interview, il a déclaré: «Je n’avais vraiment pas envie d’être assis dans une chambre d’hôtel à Los Angeles pendant neuf semaines pendant deux minutes à l’écran… On m’a proposé un film aux États-Unis avec Johnny Depp, mais c’était un petit rôle Et j’ai pensé : à quoi ça sert ?

.1. livre de bruyère

Heath Ledger allait être Will Turner ! L’acteur qui a laissé sa marque immortelle avec le rôle du Joker dans Chevalier noir vient de films comme Dix choses que je déteste à propos de toi, le patriote Oui L’histoire d’un chevaliermais Orlando Bloom avait fait partie du casting principal de Le Seigneur des Anneaux comme Legolas et ce rôle a fini par convaincre Disney qu’il était l’homme parfait pour accompagner Johnny Depp dans cette aventure.

