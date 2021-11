Ce sont les acteurs Marvel qui dansent follement

Les Univers cinématographique Marvel a une caractéristique qui la différencie de toute autre franchise de super héros: Des dizaines d’acteurs de renommée mondiale sont passés par ses films. Chacun d’eux a su se démarquer dans son interprétation et mettre la compagnie de Kevin Feige au sommet. Cependant, beaucoup cachent d’autres talents. Par conséquent, nous passons ici en revue quatre personnages qui, en plus d’agir, dansent incroyablement bien.

4. Brie Larson

Au 2019, un nouveau personnage est là pour rester dans le MCU et s’imposer comme l’un des plus puissants. Il s’agit de Capitaine Marvel, rôle qui a été très bien travaillé par Brie larson. Cependant, ce n’est pas son seul intérêt artistique : il adore danser et l’a montré à plusieurs reprises. Dans des interviews ou des fuites de vidéos dans les coulisses, elle a été vue bouger son corps au rythme de la musique. Ce n’est pas tout, car sur Instagram il partage des vidéos avec des chorégraphies des cours qu’il suit dans cette discipline.

3. Tom Hiddleston

Il a eu une énorme participation dans les films de Thor, dans les bandes de Vengeurs et maintenant elle s’exhibe avec sa propre série sur Disney +. C’est comme ca Loki, le personnage joué par Tom Hiddleston. Ce que cache le talentueux acteur britannique, c’est qu’il sait chanter et danser incroyablement. Ce n’est pas exactement une caractéristique de son rôle, cependant, il peut le faire sans difficulté et surprendre ses fans avec ses mouvements rapides.

2. Zendaya

Quoi Zendaya est une grande actrice n’est pas une nouveauté. Bientôt en première Spider-Man : Pas de chemin à la maison dans la peau de MJ et cette année, il s’est déjà montré dans Dune. Mais même si elle ne le montre pas dans le MCU, elle est aussi chanteuse et danseuse. C’est ainsi qu’il l’a exposé avec ses débuts dans Secoue le sur Disney Channel, au concours Danser avec les étoiles et dans des comédies musicales comme Le plus grand showman où il a laissé tout le monde hypnotisé par ses prouesses.

1. Tom Holland

Jours avant la première Spider-Man : Pas de chemin à la maison, il ne fait aucun doute que l’un des meilleurs danseurs qui se produisent également pour Marvel est Tom Holland. Ses cascades dans les films Spider-Man ne montrent qu’une partie de son énorme capacité physique. En fait, c’est comme ça que ça a commencé : en 2008, elle a joué Billy elliot au théâtre et a dû parler avec son talent pour le ballet. Ensuite, votre Lip Sync Battle par parapluieIl est venu le réaffirmer et récolter des millions de vues sur YouTube.

