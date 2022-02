Ce sont les acteurs de ‘Café con Aroma a mujer’ qui dans la fiction sont frères, mais dans la vraie vie ils sont en couple

CÉLÉBRITÉS

La série est l’une des plus réussies sur Netflix en ce moment et chaque jour surprend avec quelque chose de nouveau concernant le casting.

© Imbd« Café parfumé aux femmes »

Les séries colombiennes sont en tête du classement des Netflix ces derniers temps pour ses histoires captivantes, d’abord c’est arrivé avec ‘La Reina del Flow’ et maintenant c’est au tour de ‘Femme parfumée au café’ avec le protagoniste de William Levy et Laura Lodoño. Au sein de toutes ses histoires d’amour, de drames, d’intrigues et de trahisons, il y a deux acteurs qui donnent vie à des frères et qui forment un couple dans la vraie vie.

De Spoiler, nous vous disons de quels acteurs il s’agit. Diego Cadavid et Laura Archbold Ce sont les célébrités qui jouent Iván et Paula Vallejo, les enfants de Julia (Luces Velásquez) et aussi les frères de Sebastián, le protagoniste qui commence une histoire d’amour avec Gaviota (Laura Londoño).

Comment sont vos personnages ?

Diego Cadavid est un musicien qui incarne le mari infidèle de Lucrecia (Mabel Moreno) dans Café con aroma de mujer et est en couple depuis plus de huit ans avec Laura Archbold, l’une des actrices et mannequins colombiennes les plus célèbres du moment. Pour le moment, ils n’ont aucun projet de mariage et ont indiqué le bonheur qu’ils ressentent de leur fréquentation.

« Merci pour chaque seconde d’amour pur, pour les conversations profondes et les étreintes éternelles de ceux qui vous donnent des crampes aux bras ! Merci de nous avoir appris, à nous qui vous aimons, à apprécier la vie d’une manière si particulière. Santé et vie à toi, ami éternel de mon âme ! Je t’aime de tout mon cœur ! affirmé sur leurs réseaux sociaux.

De son côté, Laura Archbold, l’ancienne Miss Colombie, n’est pas en reste puisqu’elle partage toutes les activités qu’ils font en couple sur leurs profils. Ils voyagent ensemble, vont à des festivals, passent du temps en mer et écrivent également de nombreux mots d’amour et de gratitude, montrant à tous leurs followers ce qu’ils aiment et à quel point ils se débrouillent tant sur le plan professionnel que personnel.

« Mon Diego, mon amour, mon compagnon de vie, des rires, des jeux et des spectacles. Tu m’as appris que pour t’accompagner il n’est pas toujours nécessaire de parler, qu’il suffit d’être là, de faire des câlins. Et tes câlins me relancent. Bravo pour les conversations, mais surtout pour les silences confortables »Il s’est exprimé sur ses réseaux sociaux.

