Ce sont les 8 séries les plus populaires sur HBO Max cette semaine

Des nouvelles telles que la dernière série de David Simon et la troisième saison de Barry sont parmi les points forts avec des classiques animés tels que Johnny Bravo.

© GettyHBO Max possède l’un des meilleurs catalogues aujourd’hui.

Depuis son arrivée en Amérique latine, hbo max Il n’a cessé de croître en tant que plate-forme, améliorant principalement les pires défauts d’interface qu’il avait HBO Allerson prédécesseur (à qui ils font même une blague en Succession). Grâce à cela, c’était plus facile que les productions sans le dos de Le Trône de Fer se positionner et être vu. C’est ainsi que des histoires très commentées sont apparues sur des réseaux tels que Station onze Oui Jument d’Easttown. Cette semaine, ce sont 8 séries qui se sont démarquées dans le catalogue. Nous vous disons ce qu’ils sont et de quoi ils parlent.

+ La série dont tout le monde parle sur HBO Max

8 – Le Prince du Rap

La série qui a mis en orbite Will-Smith. Créé par CNB C’était une comédie dans laquelle Sera joue un jeune homme dont la mère l’oblige à quitter Philadelphie pour éviter l’environnement difficile et arrive à Bel-Air, où il commence à vivre avec ses oncles et cousins. Très récemment, il y a eu une réunion au cours de laquelle il a été rappelé comment ce classique des sitcoms a été créé.

7 – Nous possédons cette ville

Inspiré du travail de Justin Fentonla nouvelle série de David Simon (Le Fil) raconte le cas véridique d’une faction de la police de Baltimore qui fait sensation dans la ville pour ses arrestations mais qui finit par s’effondrer à la suite des abus perpétrés contre les citoyens qui ont été volés et détenus sans discrimination s’il s’agissait de trafiquants de drogue ou de simples bonnes personnes.

6 – Monsieur Jack

Avec deux saisons, cette série se déroulant dans la première moitié du XIXe siècle se concentre sur Anne Lister. Elle arrive chez sa famille dans le West Yorkshire, en Angleterre, où non seulement il y aura plus d’activité dans les mines de charbon, mais elle pourra également trouver l’épouse qu’elle recherche.

5 – Barry

Après trois ans d’absence, la série de Bill Hader et Alec Berg revient avec sa troisième saison. L’histoire se concentre sur Barry, un marine qui revient de la guerre et devient tueur à gages, mais en pleine mission, il découvre que ce qui le passionne vraiment, c’est le théâtre. Comédie noire sans précédent à ne pas manquer.

4 – Le bébé

Cette fabrication de hbo max combine la comédie avec l’horreur et se concentre sur Natasha, une femme de 38 ans qui ne veut pas être mère et découvre soudain qu’elle est sur le point d’avoir un enfant. Ce qui est frappant, c’est que son bébé arrivera avec des tournants complètement surréalistes dans sa vie, dans lesquels des meurtres commenceront à apparaître dans lesquels la créature semble avoir beaucoup à voir avec cela.

3-Temps gagnant

Exécutif produit par Adam Mc Kaycette série mettant en vedette Quincy Isaiah et John C. Reilly raconte de manière fictive comment la franchise de les Lakers de Los Angeles qui est devenu un emblème des années 80. La combinaison des registres ainsi que des tons en font un chef-d’œuvre incontournable pour les amateurs de basket-ball et ceux qui ne comprennent pas ou ne sont pas du tout intéressés par ce sport.

2 – L’hôtesse de l’air

La série qui a joué Kaley Cuoco après la fin de La théorie du Big Bang Il revient avec sa deuxième saison, après avoir été l’un des fers de lance de la plateforme en Amérique latine. L’histoire commence par Cassandreune hôtesse de l’air qui se réveille un jour dans une chambre à côté d’un homme sans vie et n’a aucune idée de ce qui s’est passé.

1 – Johnny Bravo

Le dessin animé de Cartoon Network créé par Fourgon Partible se concentre sur un jeune homme qui aime les femmes et fait tout son possible pour les conquérir. Une caricature aujourd’hui difficile à réaliser mais qui se présente comme une satire des hommes qui ne voient les femmes que comme des trophées de conquête.

