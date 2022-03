Ce sont les 7 meilleurs films pour pleurer sur Disney+

7 films Disney+ qui vont vous émouvoir au point de vous faire pleurer.

Les vrais bons films sont ceux qui ont la capacité de transmettre des sentiments, qu’ils soient heureux ou tristes. Pour cette même raison, nous vous dirons aujourd’hui ce qu’ils sont Les meilleurs films pour pleurer sur Disney+. Donc, si vous vouliez passer un moment de mélancolie devant l’écran, alors vous êtes au bon endroit.

Que vous passiez un bon ou un mauvais moment, parfois ce que cela provoque, c’est de voir un film qui vous fait pleurer pour vider tout ce que vous portez à l’intérieur. De plus, ce n’est un secret pour personne que Disney est une entreprise experte dans la création de films qui vont directement à vos sentiments.

7 films Disney+ qui vont vous faire pleurer

Nous vous apportons une liste de 7 films à pleurer sur Disney+, alors préparez votre mouchoir et préparez-vous mentalement. Et si vous souhaitez explorer cette plateforme au maximum, vous devriez également jeter un œil à ces 5 séries Disney+ pas si connues que vous devriez regarder en ce moment.

Le roi Lion

Marley et moi

Noix de coco

La dernière chanson

Toy Story 3

bébé

mur e

De tous les films d’animation Disney+, Le roi lion est l’une des plus grandes larmes que vous pouvez obtenir. Vous ne connaissez toujours pas l’histoire de Mufasa, Simba et Scar ? Eh bien, il est temps pour vous de voir ce classique dès que possible afin de découvrir le chemin du jeune lion pour devenir roi. De plus, vous pouvez également voir l’action en direct sur la plate-forme que la société a lancée en 2019.

Année : 1994

Durée : 94 minutes

Marley et moi

John et Jennifer Grogan forment un couple qui, après s’être mariés, a commencé une nouvelle vie à West Palm Beach (Floride). Ils ont donc tous deux décidé d’acheter une maison et de relever les défis de la vie de couple. Indécis quant à sa capacité à être père, John demande conseil à son ami Sebastian, et Sebastian suggère que vous donniez un animal de compagnie à votre femme.

Convaincu de la bonne idée de son ami, John adopter un magnifique labrador retriever de 5kg nommé Marley. Cependant, les problèmes surviennent lorsque le chiot devient un chien adulte de 45 kg sans aucune formation et avec trop d’énergie. Si vous êtes un amoureux des animaux, ce film dramatique de Disney plus vous fera beaucoup pleurer.

Année 2008

Durée : 115 minutes

Noix de coco

Miguel rêve d’être musicien, mais cet art est interdit dans sa famille car malheureusement ils croient qu’il est maudit. Pourtant, la passion du petit garçon ne s’arrête pas, car il veut suivre les traces d’Ernesto de la Cruz, son idole. Mais pendant le Jour des Morts, Miguel entamera une aventure authentique qui l’amènera à retrouver ses ancêtres et à trouver toutes les réponses dont il a besoin. Un film dans lequel il est très difficile de retenir les larmes.

Année : 2017

Durée : 105 minutes

La dernière chanson

Ronnie Miller est une jeune fille de 17 ans qui devra passer ses vacances avec son père dans une petite ville de Caroline du Nord. Il y a trois ans, ses parents se sont séparés, mais la protagoniste (Miley Cyrus) ne s’en est jamais remise.

Son père (concertiste et professeur de piano) vit loin de tout, dans une petite maison près de la plage où Ronnie et son petit frère passeront leurs vacances. Dans cet environnement, Ronnie Vous saurez l’importance des différents types d’amour qu’une personne peut éprouver: amour entre parents et enfants, amour pour la musique et premier amour pour un garçon.

Année 2010

Durée : 109 minutes

Toy Story 3

Le film le plus émouvant de cette saga mythique. Regardez le dernier adieu d’Andy à ses jouets, pour mettre fin à un beau cycle. Mais la scène qui vous fera pleurer est celle où Woody, Buzz et leurs fidèles amis sont passés à un cheveu d’être incinérés dans la décharge. En plus de vous faire pleurer, Toy Story 3 a la capacité de vous faire rire avec les aventures de ces jouets amusants.

Année 2010

Durée : 103 minutes

bébé

bambi est le plus ancien film de pleurs de Disney Plus sur la liste. Nous parlons d’un classique de 1942 qui a fait tomber tout le monde amoureux d’un mignon petit cerf.

Impossible de ne pas pleurer à la mort de la mère de Bambi (à moins de ne pas avoir d’âme). C’est l’une des scènes les plus tristes de l’histoire du cinéma. Une histoire classique qui vous fera pleurer oui ou oui !

mur e

Wall-E est un autre des films Disney Plus avec qui pleurer plus de chances de vous faire fondre en larmes. De plus, parmi les multiples réflexions qu’a cette belle critique sociale, vous arriverez à un moment où votre cœur se rétrécira lorsque, finalement à court de batterie, vous perdrez vos souvenirs infinis de la planète terre.

