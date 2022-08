Ce sont les 6 meilleures séries d’avocats de tous les temps

in

Opinion

juste fini Tu ferais mieux d’appeler Saul et il est clair qu’il faut l’ajouter à la liste. Quels sont les autres ?

©IMDBBryan Cranston joue dans l’un d’eux.

Après la fin du grand Tu ferais mieux d’appeler Saulle spin-off de Breaking Bad mettant en vedette Bob Odenkirk, nous avons décidé de penser aux productions axées sur les avocats à ne pas manquer. C’est toujours amusant de voir de bons avocats en action, échanger des arguments pour favoriser le sort de leurs clients. Bien sûr, il faut ajouter à cela des complications supplémentaires et il y a des productions qui l’ont fait mieux que d’autres.

+ Drames juridiques incontournables

6-Votre Honneur

Sorti en 2020, il a joué Bryan Cranston dans le rôle d’un juge connu impliqué dans une situation juridique délicate. Son fils vient d’écraser et de tuer une personne, mais loin de se prendre en charge, il décide de s’enfuir. Ainsi, cette mini-série montrera comment cet important avocat fait l’impossible pour sauver son fils d’une peine certaine, le protégeant à tout prix.

5 – Loi et ordre

On ne peut pas parler de drames judiciaires sans faire référence à cette icône de la télévision qui a créé loup de bite. Sorti dans les années 90, il a eu beaucoup de retombées, où semaine après semaine, nous avons vu les meilleurs détectives résoudre des cas apparemment impossibles. Ce doit être l’un des rares cas où un spin-off surpasse son show original : « Law & Order: Unité spéciale des victimes » est encore meilleur que son prédécesseur, avec les protagonistes de Chris Meloni et Mariska Hargitay.

4 – Comment échapper au meurtre

En 2014, il atteint Netflix cette production dont pratiquement tout le monde parlait. Annalise Keating est le personnage principal de cette émission où elle est chargée de travailler comme tutrice de cinq étudiants en droit. Une grande partie de la raison pour laquelle cette production se démarque est liée à la performance de Viola Davis. Le spectacle a pris fin il y a deux ans, en pleine pandémie.

3 – Histoire du crime américain

S’il faut raconter comment le procès de JO Simpson pour le meurtre de sa compagne ou pour raconter l’un des scandales politiques les plus importants de l’histoire, comme l’affaire de Bill Clinton et Monica Lewis, cette production a réussi à recréer très bien toute la procédure judiciaire derrière chacun de ces événements. Bientôt, nous verrons également une saison axée sur ouragan Katrinaqui a frappé la Nouvelle-Orléans en 2005.

2 – Costumes

Aaron Korsh est le créateur de cette production de neuf saisons. Harvey Spencer, un important avocat de Manhattan est le principal protagoniste de cette histoire où la soif de pouvoir est ce qui les mobilise. Ainsi, nous verrons partout des trahisons et des alliances, où l’apparition d’un nouveau partenaire signifiera que pratiquement personne ne pourra faire confiance à personne. Avez-vous vu ses épisodes ?

1 – Mieux vaut appeler Saul

Nous terminons les recommandations par lesquelles nous avons commencé en vous nommant. Tu ferais mieux d’appeler Saul C’est sans aucun doute l’une des meilleures séries vues à la télévision ces dernières années. Ses premiers volets sont les plus proches du drame juridique, où l’on apprend comment fonctionne le cabinet HHM et comment Jimmy McGill a obtenu son diplôme en droit de l’Université des Samoa américaines. Ensuite, il y a plus de problèmes liés au trafic de drogue pour terminer avec une grande exposition de Jimmy McGill dans l’épisode final revenant à ses racines. Un dix.

