Ce sont les 6 hommes les plus riches du monde de la technologie

Peu de secteurs ont pu résister à l’impact de la coronavirus autour de la planète, tout comme le secteur technologique – avec les grandes multinationales de la Silicon Valley qui ont su dessiner énormes profits d’une année qui a mis des centaines de millions de personnes en crise. En réalité, le discours est vrai pour tous les super riches par rapport à ceux qui ont dû affronter la pandémie avec des ressources loin de celles de 1%; selon le dernier classement des multimillionnaires établi par Forbes, cependant, le secteur de la technologie est celui dont proviennent les individus les plus riches de tous les temps: les 20 premiers milliardaires du classement ont en fait un actif estimé à environ 2,5 billions de dollars. Voici combien de ce chiffre fait partie des actifs des 6 premiers.

1. Jeff Bezos

Le fondateur de Amazone Il restera numéro un jusqu’à la fin de l’année, mais a déjà annoncé qu’il quitterait ses fonctions pour s’occuper de projets alternatifs. Parmi les raisons de la décision pourrait également être celle de séparer la perception publique de l’entreprise de son image d’ultra-riche: en battant chaque adversaire dans tous les domaines dans lesquels elle s’est implantée, Amazon a en fait permis à Bezos de bien s’accumuler. 177 milliards de dollars.

2. Bill Gates

Bezos semble avoir suivi les traces d’un autre gourou de la technologie qui l’a précédé de plusieurs années et le suit maintenant sur le palmarès Forbes. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, également accusé de pratiques anticoncurrentielles à l’époque de Windows 95, s’est lui aussi consacré aux activités humanitaires après avoir quitté la présidence de sa création. Net de l’association qu’il mène depuis des années, l’ancien propriétaire de la maison de Redmond a toujours un compte bancaire à 124 milliards de dollars.

3. Mark Zuckerberg

Le numéro un de Facebook il n’a pas encore annoncé qu’il voulait abandonner le gouvernail de sa créature; cela ne l’a pas empêché d’infuser, comme ses collègues, une partie de ses précieux atouts 97 milliards de dollars dans des activités caritatives. Comme avec ses collègues Bezos et Gates, les activités de Zuckerberg ont également attiré l’attention des régulateurs du monde entier – inquiets que le triptyque constitué de Facebook, Instagram et WhatsApp représente une machine pour étouffer la concurrence et les progrès dans le domaine. Technologique, ainsi qu’une menace aux démocraties du monde entier.

4. Larry Ellison

Ellison est le fondateur d’Oracle, l’une des sociétés les plus anciennes et à la fois cotée en bourse du secteur, active dans le développement de logiciels, le cloud computing et les solutions logicielles et matérielles dédiées aux entreprises. La société est récemment tombée sous les projecteurs pour avoir été brièvement considérée comme l’un des candidats à participer à l’opération voulue par le gouvernement Trump pour donner un propriétaire américain aux opérations de TikTok sur le territoire américain, mais pendant des décennies, elle a été l’épine dorsale d’innombrables activités en ligne et hors ligne. Tout a payé pour son numéro un 93 milliards de dollars.

5. Larry Page et Sergey Brin

Respectivement aux cinquième et sixième places du classement Forbes, les deux co-fondateurs de Google ils ont une richesse sensiblement comparable à l’œil du super riche: le premier compte sur 91,5 milliards de dollars, et le deuxième sur 89. Leur chance vient de l’incroyable succès de leur moteur de recherche et de toutes les activités entreprises depuis lors – non sans susciter l’inquiétude des observateurs: de la cartographie, aux vidéos en ligne, en passant par les e-mails et les systèmes d’exploitation des smartphones – tous connectés à un seul objectif rentable: la vente de publicité en ligne à des milliards de personnes.

Hors Compétition: Elon Musk

Le classement des ultra-riches du monde de la technologie ne mentionne pas Elon Musk, un entrepreneur multimilliardaire qui apparaît de temps en temps à la première place du classement général des plus riches du monde. La raison est simple: le propriétaire de Tesla et SpaceX, avec le sien 151 milliards d’actifs, est considéré par Forbes comme appartenant au secteur spatial et automobile; pas en concurrence directe avec les logiciels et les gourous du Web.

