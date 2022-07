Ce sont les 5 marques qui vendent actuellement le plus de mobiles

Nous passons en revue les marques mobiles qui ont réussi à vendre le plus d’appareils jusqu’à présent cette année

Cinq des marques qui vendent le plus de téléphones mobiles sur le marché ont pu accumuler plus de 220 millions d’unités du total de 314 millions qui ont été vendus tout au long du premier trimestre de l’année. Grâce aux dernières données de marché compilées par le portail Bankless Times, nous savons combien d’unités chacun d’entre eux a vendu et quelle a été leur part de marché au cours des trois premiers mois de 2022.

Une fois de plus, Samsung a réussi à obtenir la première place du classement, et Manzana a réussi à conserver sa deuxième position, malgré la croissance rapide des entreprises chinoises.

Samsung, Apple et Xiaomi, les trois marques qui ont vendu le plus de téléphones portables au premier trimestre 2022

Le rapport indique clairement que Samsung reste le leader incontesté du marché de la téléphonie, avec 23,4% de part de marché au premier trimestre de l’année, grâce aux ventes de 73,6 millions de smartphones17 millions de plus qu’Apple.

Ceux de Cupertino, quant à eux, conservent la deuxième position avec une part de marché de 18 %, ayant vendu 56 millions d’iPhone. Cela représente une croissance de 2,2 % par rapport à l’année précédente.

Xiaomi se faufile dans le troisième position, malgré le fait que ses ventes aient chuté de 18% par rapport à l’année précédente. Ainsi, il se positionne avec une part de marché de 12,7 %, et les ventes de 39,9 millions d’unités.

Les deux sociétés sœurs sous l’égide du conglomérat BBK Electronics : OPPO et vivo, occupent respectivement la quatrième et la cinquième position, avec des parts de 8,7 et 8,1 %. OPPO a réussi à vendre 27,4 millions d’unités, ce qui représente une baisse de 27 % par rapport à l’année précédente. De son côté, vivo a chuté encore plus, de 28 %, en vendant 25,3 millions d’unités de ses smartphones.

Le premier trimestre de 2022 a été le troisième consécutive au cours de laquelle le marché des smartphones a enregistré une baisse dans les ventes mondiales. Les expéditions ont chuté de 8,9 %, selon IDC, en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, de l’inflation et de l’incertitude économique mondiale. En ce sens, ils mentionnent que Samsung et Apple ils ont été en mesure de gérer les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mieux que d’autres entreprises.

