Ce sont les 5 étapes de la privation de sommeil

Le sommeil fait partie intégrante de nos vies. Il permet au corps de récupérer et de se guérir. La durée de sommeil recommandée pour les adultes se situe entre 7 et 8 heures par nuit. La privation de sommeil se produit lorsque vous dormez moins que cela. Cela peut entraîner des problèmes de santé drastiques. Jetons un coup d’œil aux cinq étapes de la privation de sommeil.

Photo : Ann Danilina/Unsplash

Étape 1 : après 24 heures

Manquer 24 heures de sommeil pourrait avoir des conséquences négatives sur votre santé. La fatigue et le manque d’énergie se produiront. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) assimilent une privation de sommeil de 24 heures à une concentration d’alcool dans le sang de 0,10 %. Cela dépasse la limite légale de conduite. Ne pas dormir pendant 24 heures peut entraîner de la somnolence, un tempérament court, des fringales et un manque de concentration, pour n’en citer que quelques-uns.

Étape 2 : après 36 heures

Après 36 heures sans sommeil, une fatigue intense s’installe et vous ressentirez un besoin de sommeil plus urgent. Cela conduit à des microsommeils dans lesquels vous vous endormez pendant 30 secondes sans vous en rendre compte. Le manque d’unité des différentes parties du cerveau entraîne une mauvaise communication qui affecte négativement vos performances. En conséquence, une mémoire altérée vous empêche de décoder de nouvelles informations. Par conséquent, votre prise de décision est gravement affectée négativement, ce qui entraîne des erreurs.

Photo : Arthur Savary/Unsplash

Étape 3 : après 48 heures

À ce stade, vous avez atteint une privation de sommeil extrême. Rester éveillé devient plus difficile et les microsommeils causés par la fatigue sont plus fréquents. Pour aggraver les choses, vous commencez à avoir des hallucinations et une dépersonnalisation se produit. De plus, l’anxiété et le stress commencent à affecter votre esprit.

Étape 4 : Éveillé pendant 72 heures

Votre envie de dormir augmente et les longs microsommeils deviennent à l’ordre du jour. De plus, les hallucinations commencent à se produire souvent et sont compliquées. Cela se traduit par des délires, une dépersonnalisation et une incapacité à penser clairement.

Étape 5 : Éveillé pendant 96 heures ou plus

C’est une étape fatale où votre interprétation de la réalité est déformée à un niveau supérieur. Cette situation est connue sous le nom de psychose de privation.