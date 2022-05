Ce sont les 4 téléphones utilisés par le PDG de Xiaomi (oui, 4)

in

Lei Jun, le PDG de Xiaomi, a partagé avec ses followers une image montrant les smartphones qu’il utilise au quotidien.

Si vous vous êtes déjà demandé quel téléphone portable les cadres supérieurs utilisent-ils ? des entreprises technologiques les plus importantes au monde, Lei juinPDG de Xiaomi, veut clarifier certains doutes à ce sujet.

Grâce à son profil Weibo, Lei Jun a partagé avec ses followers une image montrant le quatre smartphones que vous utilisez au quotidien. Comme prévu, tous les quatre sont des modèles Xiaomi, même s’ils ne sont peut-être pas ceux que vous imaginiez.

Trois Xiaomi et un Redmi dans la poche du PDG de Xiaomi

Les téléphones en question, comme on peut le voir sur l’image, sont les Xiaomi 12, Xiaomi 11 Ultra, Redmi Note 11T Pro et Xiaomi CIVI.

Il est frappant que le PDG de Xiaomi ait opté pour le Xiaomi 12 au lieu du Xiaomi 12 Pro, considérant qu’il s’agit d’un appareil légèrement inférieur en termes de spécifications. C’est probablement dû à une raison de taille plutôt qu’à des caractéristiques.

D’autre part, le Xiaomi Mi 11 Ultra Il continue d’être l’un des favoris du PDG, et pour cause, car c’est l’un des appareils les plus avancés créés à ce jour par l’entreprise, avec un système de caméra impressionnant capable de rivaliser avec les meilleurs du marché.

Également Redmi Note 11T Pro c’est l’un des nouveaux venus au catalogue de la marque, et il n’est pas surprenant qu’il soit dans la rotation habituelle de Lei Jun. Quant au Xiaomi CIVI, c’est peut-être celui choisi par le PDG pour leur selfiespuisqu’il s’agit d’un appareil principalement axé sur la capture d’autoportraits de la meilleure qualité possible.

Ce sont, aujourd’hui, les mobiles que le PDG de Xiaomi utilise au quotidien, Il est très probable que, bientôt, la gamme changera après l’arrivée du premier smartphone Xiaomi développé avec Leica, connu sous le nom de Xiaomi 12 Ultra et dont l’arrivée est prévue en juillet prochain.

