Ce sont les 4 meilleurs looks de la saison 2 d’Euphoria

HBO MAX

La garde-robe de la série HBO Max est imitée par des milliers de fans à travers le monde. Nous passons ici en revue ceux qui ont eu le plus d’impact sur la fiction mettant en vedette Zendaya.

© HBOMaxZendaya et Hunter Schafer jouent dans Euphoria.

Le catalogue de hbo max regorge de propositions intéressantes, mais semaine après semaine euphorie il sait très bien comment faire tourner les têtes avec un nouvel épisode. En plus de son intrigue et d’un casting de jeunes talentueux, le marqué style fait de cette série une icône pour les adolescents. C’est pourquoi nous passons ici en revue 4 meilleures tenues que nous avons vu dans la deuxième saison de la fiction à succès.

+ Les 4 meilleurs looks d’Euphoria 2

4.Jules

Depuis le début de la série, l’un des personnages qui a su concentrer l’attention des téléspectateurs était Julesinterprétée par chasseur. L’équipe de garde-robe elle-même a révélé que l’actrice est toujours attentive à ajouter des éléments à son style qui l’aident à porter sa performance de la meilleure façon, même s’il s’agit même d’un tour de cou. Avec cette chemise oversize et des bottes noires, il a adopté un look que plus d’un fan a tenté d’imiter.

3. Cassie

modèle portant Cassieun modèle que les adeptes de euphorie ils souhaitent acquérir. Ce fut le cas avec le maillot de bain Gemma One Piece dans le ton Pink Punch. Depuis que sydney sweeney utilisé dans l’un des épisodes, le produit s’est rapidement vendu en rupture de stock. La marque elle-même, Frankie Bikinis, a admis qu’il y a une énorme demande et jusqu’à 500 personnes sont sur la liste d’attente pour obtenir le même look.

2.Lexi

Maude Apatow donne vie à Lexi dans euphorie et, dans cette saison, son personnage a pris beaucoup plus de profondeur. En ce sens, l’équipe technique de la fiction a essayé de traduire tout cela dans leurs vêtements. Vêtue d’une robe à carreaux rouge et bleu avec des revers blancs, le personnage portait non seulement un look intéressant mais a également montré une touche féminine et intellectuelle qui représente très bien son personnage.

1. Mady

Le meilleur look de la deuxième saison de euphoriecertainement, est celui qui prend Mady. Une robe body noire, des gants, des accessoires imposants et un maquillage et une coiffure très caractéristiques composaient la tenue portée par l’actrice alexa demie un ensemble impressionnant. Heidi Bivencostumière, a révélé à Vogue : «Elle se sent plus adulte, elle est plus mature, elle fantasme d’avoir plus de liberté. Tout est définitivement plus sombre dans son environnement cette saison”.

