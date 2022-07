Ce sont les 4 meilleures séries médicales de l’histoire

ensembles

Les drames médicaux ont fait leur place parmi les séries les plus regardées par le public dans le monde et Spoiler a choisi 4 titres incontournables du genre.

Il semble que le monde entier profite d’un bon drame médical avec des émotions fortes et des cas de vie et de mort pour faire monter l’adrénaline plus intensément que jamais. Au cours des dernières années, nous avons pu voir différents titres dans ce sens qui sont des produits de la plus haute qualité avec des intrigues complexes et des personnages qui se sont fait une place dans le cœur du public.

Ces séries ont des protagonistes forts qui font face à des situations de stress élevé tout en gérant au mieux leur vie personnelle. Certains avec des excès, d’autres avec des problèmes émotionnels, mais tous démontrent que derrière ce médecin qui diagnostique et sauve des vies, il y a une personne aussi vulnérable qu’une autre.

+La meilleure série médicale

.4. amsterdam

Dans ce cas, nous voyons comment un médecin très spécial, Max Goodwin, est nommé directeur du New Amsterdam Hospital. Il prendra des décisions radicales pour maintenir la santé des patients hospitalisés malgré le petit budget dont il dispose, et il y a aussi un terrible secret qu’il cache à ses collègues : il est atteint d’un cancer. Un drame émouvant. vous pouvez le voir dans Étoile+.

.3. Le bon docteur

L’un des grands succès de ces derniers temps suit les différentes alternatives dans la vie de Shaun Murphy, un jeune chirurgien qui souffre d’autisme en même temps que le syndrome du sage. Il vient d’une petite ville où il a eu un passé trouble, il rejoint donc le service de chirurgie de l’hôpital San José St. Bonaventura où il aura du mal à s’entendre avec ses collègues. vous pouvez le voir dans Première vidéo.

.deux. Maison du docteur

Gregory House est un expert en matière de diagnostic des maladies. Avec son équipe de travail, ils enquêtent sur la vie de leurs patients comme le ferait le détective Sherlock Holmes pour trouver les différentes alternatives causales de la souffrance de ces personnes. Parallèlement, House entretient une relation complice avec son meilleur ami, l’oncologue James Wilson. vous pouvez le voir dans hbo max.

.1. L’anatomie de Grey

Suivez la vie de Meredith Gray et d’autres résidents du Seattle Grey Hospital où ils doivent faire face à des cas difficiles qui mettront à l’épreuve leurs capacités en tant que professionnels de la santé tout en proposant différentes alternatives dans des domaines tels que l’amour et l’amitié avec des pertes irréparables en cours de route qui combleront sûrement votre les yeux aux larmes dans chacun de ses épisodes. vous pouvez le voir dans Première vidéo Oui Étoile+.

