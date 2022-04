Ce sont les 4 meilleures séries d’horreur Netflix

Netflix

Si vous êtes fan d’histoires effrayantes, sur la plateforme de streaming numéro un au monde, il existe plusieurs alternatives pour passer le temps. Nous vous recommandons quatre des meilleurs, vous pouvez donc les essayer.

©IMDBL’horreur que vous pouvez voir sur Netflix.

Au Netflix il existe un large catalogue de productions d’horreur, qui varie également selon le pays d’où vous regardez. Mais si le contenu original, sur la plate-forme derrière des phénomènes comme choses étranges et L’Académie des Parapluies il est plein de titres valables. Si vous êtes un amateur d’horreur, nous avons quatre productions que vous ne voudrez pas manquer si vous aimez vraiment ce genre.

+La meilleure série d’horreur à regarder sur Netflix

4 – Messe de minuit

Créé par mike flanagan, a été l’un des derniers à atterrir sur la plate-forme. C’est l’histoire d’un petit village de pêcheurs fortement soutenu par la religion, dans lequel des phénomènes étranges commencent à se produire juste avec l’arrivée d’un nouveau prêtre à l’église. Plein d’analogies bibliques, c’est l’une des histoires qui montre que tout ne devrait pas être un faire peur au saut et vous pouvez le voir ici.

3 – La malédiction de Hill House

Également créé par mike flanagana été celui qui a fini de le positionner comme cinéaste d’horreur et a donné confiance à Netflix continuer à produire avec lui. Dans ce cas, nous parlons d’une histoire de tragédies familiales, dans laquelle un mystérieux suicide nous emmène dans un voyage à travers deux chronologies pour essayer de comprendre ce qui s’est passé. Ah, ici oui préparez-vous à sauter de peur avec des frayeurs qui vous prennent par surprise. Vous pouvez le voir sur ce lien.

2 – L’amour, la mort et les robots

Bien que toutes les histoires ne soient pas d’horreur, cette anthologie se caractérise par la variété des styles d’animation ainsi que par les thèmes qu’elle aborde et les sous-genres qu’elle utilise. Horreur surnaturelle, thrillers psychologiques, personnes perdues dans l’espace et bien plus encore. Tout à voir en peu de temps en raison de sa courte durée, via ce lien.

1 – En route pour l’enfer

La dernière grande sensation coréenne qui a profité de l’épaulé-jeté de le jeu du calmar. Dans ce cas, le surnaturel est présent à travers des démons qui sont chargés de tuer différentes personnes, après qu’un ange a annoncé la date et l’heure de leur mort. Vous pouvez le voir ici.

