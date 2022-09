Ce sont les 3 séries policières les plus excitantes à regarder du 13 au 17 septembre

Netflix

Netflix propose les 3 meilleures options pour les fans de séries policières et qu’il ne faut pas manquer du 13 au 17 septembre.

Commencez une nouvelle semaine et Netflix Il est redevenu la plateforme idéale pour les fans de séries et de drames. Mais, la vérité est que son contenu est si large car il a du matériel différent pour les fans qu’il est parfois très difficile de choisir une nouvelle production. C’est pourquoi, à partir de spoilersnous vous montrons les 3 meilleures options pour les fans de séries policières idéales pour profiter du 13 au 17 septembre.

Les 3 meilleures séries policières à voir du 13 au 17 septembre :

3. Comment s’en tirer avec un meurtrier :

Sorti à l’origine en 2014, ce strip compte 6 saisons au total, toutes mettant en vedette Viola Davis. L’actrice, dans cette production, se met dans la peau d’Annalize Keating, une avocate pénale brillante et charismatique.

Synopsis du spoiler : Annalise Keating est une excellente et très appréciée professeure de droit pénal, une profession qu’elle exerce dans son propre cabinet et où elle rencontre les étudiants qui changent sa vie. Un groupe de stagiaires l’impliquent de manière inattendue dans un complot de meurtre et elle doit appliquer toutes ses connaissances pratiques et juridiques.

2. Bonjour, Véronique :

Cette série a été créée à l’origine en 2020, mais sa première saison est arrivée sur Netflix en octobre de l’année dernière. Et il y a quelques jours à peine, la deuxième édition a été lancée, qui a déjà enchanté les spectateurs. Le premier avec huit épisodes et le second avec seulement six est une combinaison idéale de crime et de police.

Synopsis du spoiler : Verónica Torres, secrétaire de police discrète qui travaille dans un commissariat de São Paulo, décide d’enquêter seule sur deux cas de femmes battues. En traquant le délinquant sexuel, elle découvre un couple recelant un horrible secret et complot.

1. Haute mer :

C’est une production espagnole qui, malgré le passage des années, continue de faire sensation auprès des téléspectateurs. Initialement sorti en 2019, il a trois saisons pleines de mystère, d’adrénaline et de suspense.

Synopsis du spoiler : Se déroulant en 1940, cette série suit Eva et Carolina, deux sœurs, qui découvrent le côté obscur de leur famille après une série de morts étranges sur un bateau de croisière de luxe entre l’Espagne et le Brésil. Pour cette raison, avec Nicolás, l’un des commissaires à bord, ils décident d’enquêter sur la vérité de son passé.

