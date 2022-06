Ce sont les 3 séries Netflix idéales à regarder seul

Netflix

La plateforme de streaming qui domine le marché dispose d’un large catalogue. Beaucoup choisissent des titres à regarder accompagnés, nous vous en citerons trois dont vous pourrez profiter seul.

©Netflix.La plateforme est présente dans 190 pays.

Il vous arrive souvent de vouloir regarder une série entre amis ou en couple pour profiter, débattre et partager un moment. La diffusion cela a amené le cinéma chez nous et cela a également servi à augmenter considérablement la qualité et la quantité des séries. Ce qui n’était auparavant réalisé que par des productions telles que Les Sopranos, Des hommes fous Soit perduon le voit aujourd’hui dans pratiquement toutes les histoires qui atteignent le petit écran : des produits qui, au-delà de leur histoire, sont fabriqués avec une grande qualité.

La diffusion Cela a également renforcé notre besoin de ne pas être en reste et de regarder n’importe quelle série à la mode, ce qui signifie que, pour ceux qui vivent ensemble ou partagent habituellement des visionnages en couple ou entre amis, c’est tout un travail d’ingénieur que de pouvoir coïncider avec l’autre personne pour avancer dans la série. Pour cette raison, nous vous parlons de trois productions que vous n’avez pas forcément besoin de voir avec quelqu’un et nous vous donnons les raisons de le faire.

+ Séries Netflix à regarder seul

3 – L’au-delà

Créé par Ricky Gervaiscette production se concentre sur Tony, un homme qui travaille comme journaliste et après avoir perdu sa femme décide de se suicider. Cependant, au dernier moment, son animal de compagnie se présente pour redonner un sens à sa vie, et commence ainsi ce voyage d’apprentissage constant sur la valeur de ce que nous faisons et de ceux qui nous entourent. Pourquoi le regarder seul ? D’abord pour se défouler dans la solitude et ensuite pour pouvoir réfléchir en silence sur la densité de ses épisodes courts mais percutants.

2 – Luis Miguel, la série

Avec trois saisons, cette fiction mettant en vedette Diego Bonet raconte la vie de l’icône de la musique latino-américaine. Bien que la première saison soit largement supérieure à celles qui l’ont suivie, cela ne signifie pas que la démarrer vous empêche d’arrêter de regarder chacun de ses épisodes. Dans ce contexte, la meilleure chose est que, à moins d’avoir une voix incroyable, vous la regardez seul pour vous désaccorder avec chaque thème que la série montre sans déranger personne.

1 – L’évangile de minuit

Créé par Pendleton Ward et Duncan Trusselest en vedette Clancy, une personne qui transmet des podcasts dans l’espace et qui a la possibilité de simuler différentes réalités. Dans chaque épisode, nous le verrons mener des entretiens avec des habitants de diverses planètes sur des questions existentielles. Pourquoi le regarder seul ? Parce que chaque épisode est un voyage sensoriel qui portera d’autant plus de fruits que vous aurez moins de distractions.

