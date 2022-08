Ce sont les 3 séries marquantes qu’il faut voir du 8 au 14 août

DIFFUSION

Netflix, Amazon Prime Video et Star Plus brillent à nouveau avec leurs premières pour cette semaine. Découvrez quelles sont les nouvelles séries en streaming à ne pas manquer.

©IMDBAndrew Garfield dans Sous la bannière du ciel

Avec l’arrivée du week-end, les plateformes de streaming profitent de leur opportunité pour exploiter leur contenu. La guerre entre les services à la demande semble sans fin, mais la vérité est que les téléspectateurs finissent par l’aimer car, grâce à cela, il y a plus et de meilleures productions à apprécier. La même chose se produit la semaine prochaine où Amazon Prime Vidéo, Netflix Oui StarPlusIls brilleront à nouveau avec leurs premières.

Les plateformes sont désormais prêtes à affronter la deuxième semaine d’août de la meilleure des manières et à miser, une fois de plus, sur leurs créations. En fait, c’est pourquoi il n’y a rien de mieux à traverser la semaine du 8 au 14 août avec Amazon Prime Video, Netflix et Star Plus. Eh bien, chacun d’eux a un lancement de série différent qui, sans aucun doute, est à apprécier et à exploiter. Faites connaissance avec les 3 fictions marquantes des prochains jours qu’il ne fallait pas manquer.

+ Les 3 séries marquantes à voir absolument du 8 au 14 août :

Star Plus :

le 10 août prochain StarPlus sera lancé dans le monde entier Sous la bannière du ciel, une série qui, bien que non originale sur la plateforme, sera distribuée par son intermédiaire. Les stars du strip Andrew Garfield et compte, jusqu’à présent, avec une saison de sept épisodes. Cette fiction est une combinaison de drame, de suspense, d’adrénaline et de crimes réels.

Synopsis du spoiler : Under the Banner of Heaven suit Jeb Pyre, interprété par Andrew Garfield, un détective mormon chargé de l’affaire du meurtre de Brenda, une autre victime mormone. La série raconte le véritable cas des frères Ron et Dan Lafferty qui ont assassiné leur belle-sœur, l’épouse de leur frère aîné, Allan.

Netflix :

Vendredi 12 août Netflix prépare le retour de Moi jamais. La série, dédiée aux adolescents, revient sur la plateforme avec sa troisième saison. A cette occasion, la nouvelle édition compte un total de dix épisodes dans lesquels Devi doit faire face aux conséquences de ses décisions. C’est sans aucun doute le tour le plus attendu par les fans après la fin de la deuxième partie.

Synopsis du spoiler : Au cours de cette saison, Devi a cessé d’être célibataire et a atteint son objectif : épouser le garçon de ses rêves, Paxton. De plus, dans son groupe d’amis, ils sont tous déjà en couple, même si, grâce à cela, ils sont sur le point d’apprendre que les relations impliquent beaucoup de découverte de soi et de drame.

Vidéo Amazon Prime :

Toujours le 12 août, Amazon Prime Vidéo prévoit de sortir Une ligue à partune série humoristique d’une saison basée sur le film de Tom Hank de 1992 avec le même nom. Certes, à cette occasion, l’acteur ne sera pas présent, mais le strip aura la même intrigue que le film.

Synopsis du spoiler : Cette série comique est centrée sur la ligue de baseball professionnelle féminine américaine qui s’est développée pendant la Seconde Guerre mondiale. Afin de montrer l’histoire de toute une génération de femmes qui rêvaient de jouer au baseball, la production s’attache à dépeindre l’esprit joyeux, rêveur et jovial de ces femmes.

